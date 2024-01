Coldiretti Nu-Og: eccellenze e tradizione del territorio in vetrina all’Exmè di Nuoro

Venerdì 2 febbraio torna l’appuntamento con ‘Terre Dei Tesori – I Percorsi Di Campagna Amica’.

Coldiretti Nu-Og: eccellenze e tradizione del territorio in vetrina all’Exmè di Nuoro

Un viaggio alla scoperta dei tesori del mondo agricolo che saranno accompagnati dal patrimonio materiale e immateriale che contraddistingue la vasta cultura barbaricina. Dopo il successo della prima giornata all’ExMè di Nuoro dello scorso primo dicembre, riprende venerdì 2 febbraio, sempre nella location del primo mercato coperto in Sardegna di Campagna Amica, “Terre dei tesori – I Percorsi di Campagna Amica“, l’iniziativa promossa da Coldiretti Nuoro Ogliastra, Campagna Amica Nuoro Ogliastra ed ExMè Nuoro. Un percorso periodico che porta in vetrina e per i tantissimi clienti del mercato, i profumi, i sapori, i saperi, l’identità e la tradizione del territorio attraverso le eccellenze agroalimentari dei Comuni che si trovano all’interno della vecchia provincia di Nuoro. Ancora una volta l’agroalimentare di qualità dei produttori di Campagna Amica sarà al fianco dell’artigianato, per far conoscere ancora di più l’identità delle nostre comunità che si distinguono per la propria unicità ed innovazione nel valorizzare le proprie produzioni oltre alla cultura e alla gastronomia.

Programma

Si comincia dalle ore 18.00 nella galleria Exmè dove si potranno degustare i vini della Cantina Flli Pusceddu (Bosa), Cantina Tenute Gebelias (Bari Sardo), Cantina Alessandro Bocca (Dorgali), le birre artigianali del Birrificio Keja (Bari Sardo) e Trulla (Nuoro) abbinate ai taglieri di formaggi e salumi, dell’Azienda Agr. Solene di (Macomer) e ai deliziosi piatti dell’Agriturismo Sorres (Budoni), il liquore alla pompia, aranzada, marmellate e confettura alla pompia dell’ Az. Agricola Abba Vritta (Siniscola), l’Agri Cosmesi dell’Az. agricola TA.MA.TTA di Mauro Sias (Sarule), il pane carasau, pasta fresca, le casadine salate del Panificio Artigianale Santu Bachis (Onani), il tutto impreziosito dalle esposizioni artigianali di: Shrdnart di Alessandra Pala, Ceramiche Santandrea, Giusy Ortu e di Francesca Cossu Berte. Ad accompagnare la serata la musica di ISKIDA DJ Set

Coldiretti

“I percorsi di Campagna Amica – spiega il presidente di Coldiretti Nuoro Ogliastra, Leonardo Salis – hanno una duplice valenza: quella della valorizzazione del nostro patrimonio enogastronomico all’interno del suo territorio, quindi con la musica, l’arte, l’artigianato e tutto ciò che è espressione di quel mondo rurale. L’opportunità per fare da apripista in molteplici percorsi finalizzati alla scoperta del nostro variegato territorio”, sottolinea. “In sintesi – continua il direttore di Coldiretti Nuoro Ogliastra, Alessandro Serra – i Percorsi di Campagna Amica mettono insieme i valori della rete Campagna Amica che è divenuta la rete di vendita diretta più grande al mondo sotto lo stesso brand. Sono quelli della valorizzazione della stagionalità, del KM 0 e, più in generale, dei prodotti locali con un volto e una identità – prosegue – prodotti che hanno una storia, una narrazione raccontata da chi li produce. Ma Campagna Amica è anche comunità, aggregazione, socialità. Temi che saranno presenti nei nostri molteplici percorsi a cominciare da venerdì – conclude Serra – percorsi che ci vedranno collaborare non solo con il Comune ospitante, Nuoro, ma anche con le amministrazioni di tutto il territorio provinciale”.