Coalizione sarda, gli appuntamenti della settimana di Renato Soru

Coalizione sarda, gli appuntamenti della settimana di Renato Soru, Inizia una nuova settimana di incontri sul territorio della Sardegna per il candidato presidente della Coalizione sarda Renato Soru, impegnato a condividere coi cittadini i punti centrali del programma di governo della Regione per i prossimi cinque anni e tratteggiare la sua visione per “La Sardegna di oggi e di domani”.

Prima di tutto, domani, domenica 21 gennaio, alle ore 12.10, Renato Soru sarà ospite in un confronto con gli altri candidati presidente delle altre forze politiche, organizzato nell’ambito del convegno regionale di Federfarma Sardegna nel centro spiriturale di Nostra signora del rimedio di Donigala Fenughedu (Oristano). Anche il talk sarà dedicato al tema del convegno, “La farmacia di comunità verso una moderna sanità territoriale”, e verrà moderato dal presidente regionale di Federfarma, Pierluigi Annis.

Primo dibattito a Nurallao, lunedì 22 gennaio, con inizio alle ore 18.00. Nell’aula consiliare di piazza Matteotti (sa Ruxi), Renato Soru incontrerà i cittadini del paese del Sarcidano e rispondere alle domande del pubblico.

Secondo appuntamento nel Mandrolisai, a Ortueri, martedì 23 gennaio, nella sala consiliare di via Cavallotti 1. Inizio sempre alle ore 18.00 e spazio per il dibattito e le domande.

Terzo incontro con dibattito in programma, mercoledì 24 gennaio, a Dorgali. Il candidato della Coalizione sarda incontrerà i cittadini ella sala consiliare di via Umberto 37, con inizio alle ore 18.00.

Gli appuntamenti della seconda parte della settimana verranno comunicati nei prossimi giorni.

Come sempre, tutti gli incontri della coalizione verranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale di Renato Soru.