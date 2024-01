Dai profili social Claudia Conte in splendida forma in una spiaggia tropicale fa sapere ai suoi social che a marzo uscirà il suo nuovo libro che sta ultimando immersa nella natura.

Claudia Conte da marzo di nuovo in libreria con un nuovo romanzo

Un anno intenso di successi ed esperienze forti il 2023 per Claudia Conte, giornalista tv e attivista per i diritti umani. Dal programma radiofonico da lei ideato e condotto per Rai Isoradio “Cambiare si può” che racconta storie di successi al femminile, al premio internazionale “Women in cinema Award” che cura alla Mostra del Cinema di Venezia e alla Festa del Cinema di Roma, giunto alla sua ottava edizione. Ospite in tante trasmissioni tv, da Mattino 5 al TG2 passando per Rai News 24 e Sky.

Claudia Conte e’ un vulcano di iniziative e umanità. Ricordiamo la sua vicinanza al popolo ucraino con le due missioni umanitarie che l’hanno vista in prima linea nel portare aiuti umanitari e doni natalizi agli orfani di Mariupol. Ma ricordiamo anche la sua presenza nell’hotspot di Lampedusa per sostenere l’UNICEF e il suo impegno a tutela dei minori migranti non accompagnati. Ma anche la bellissima nuova iniziativa del “Team building della solidarietà” che vede i dipendenti delle aziende impegnati nel volontariato accanto a Claudia Conte e agli enti del terzo settore.

Il 2024 sarà ancora più effervescente, in attesa del nuovo libro dopo i successi de “La legge del cuore”, “Soffi Vitali. Quando il cuore ricomincia a battere” e “Il vino e le rose. L’eterna sfida tra il bene e il male”