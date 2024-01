Circo Nero Italia tra Firenze, Caserta e Cremona

Sembra impossibile, ma la metà del primo mese del 2024, ovviamente gennaio, è già passata. E che fanno gli artisti ed i performer di Circo Nero Italia, collettivo di performer coordinato da Duccio Cantini? Restano protagonisti sui palchi più importanti d’Italia.

Il 20 genaio gli artisti di Circo Nero Italia sono al Cosmos di Caserta e pure all’Otel di Firenze. In questo la festa è Fabolous e ha come special guest Whitney Mkok. Il 27 sono invece al River di Soncino (Cremona) ed il 28, ancora, all’Otel di Firenze, con l’evento Luna Park.

Circo Nero Italia è un collettivo di artisti che lascia il segno ovunque si esibisca, sia sul palco che al di fuori. Guidati dal coordinatore Duccio Cantini, questi performer sono maestri nell’unire elementi diversi come la bellezza e la meraviglia per creare uno spettacolo coinvolgente che intrattiene il pubblico, ma che allo stesso tempo tocca anche il cuore e stimola la riflessione.

Non c’è contesto che possa tenere a freno la loro capacità di regalare emozioni al pubblico con la loro multiforme creatività. Per questo loro performance hanno conquistato il mondo e il loro stile è inimitabile. Circo Nero Italia propone, tra l’altro, tanti format diversi: Circo Nero Classic, Circo Revolution, Woodoo, Los Hermanos, e tanti altri. Ogni format regala un’atmosfera completamente differente ed emoziona gli ospiti con un suo fascino particolare.

“Non metteremo mai in piedi spettacoli di semplice intrattenimento con qualche bella performance d’impatto a fare da cornice”, racconta Duccio Cantini, che coordina la party crew. “E’ e sarà sempre uno show evolutivo, ricco di emozioni e ispirato ai grandi spettacoli internazionali. Cerchiamo sempre di alzare l’asticella della bellezza e del coinvolgimento emotivo per portare il pubblico, per una notte, in altri mondi… siano essi interiori, inferiori o superiori.”