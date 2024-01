Cada Die Teatro, CAPITANI CORAGGIOSI, XXVII edizione

Teatro Comunale Si ‘e Boi – Selargius

Secondo appuntamento domenicale per CAPITANI CORAGGIOSI, la rassegna che da ventisette edizioni Cada Die Teatro dedica ai bambini e alle loro famiglie, con la direzione artistica di Tatiana Floris e Silvestro Ziccardi: spettacoli, laboratori, giochi, mostre, golose merende.

Domani, domenica 28 gennaio, dalle 16, al Teatro Si ‘e Boi di Selargius (ingresso via Vittorio Veneto) la formula consolidata: Paesaggi, con Cemea Sardegna, un laboratorio per immaginare e realizzare paesaggi architettonici, panorami urbani, skyline, sperimentando tecniche e materiali differenti (argilla, materiali naturali, disegno); poi, Che suono ha un desiderio?, a cura di Andrea Camarra, della Scuola Civica di Musica di Selargius. Durante il laboratorio si esploreranno i suoni e le musiche che animano i desideri, dai più leggeri ai più profondi. Non mancherà Giochiamo con trasporto, a cura degli Amici della bicicletta, la possibilità per i più piccoli di cimentarsi con le bici a spinta.

Alle 17 il consueto momento della Merenda a Teatro e subito dopo, alle 17.30, va in scena ATLANTIDE, una coproduzione che vede insieme Cada Die e La Baracca – Testoni Ragazzi di Bologna, importante compagnia nel panorama nazionale del teatro ragazzi. Lo spettacolo è firmato da Bruno Cappagli, Fabio Galanti, Mauro Mou e Silvestro Ziccardi, la regia è di Cappagli e Mou, con Fabio Galanti e Silvestro Ziccardi (luci: Andrea Aristidi; scene e costumi: Tania Eick, Fabio Galanti, Silvestro Ziccardi; sonorizzazione e musiche originali: Matteo Sanna; illustrazioni: Valeria Valenza).

Si narra che Atlantide fosse una terra meravigliosa, dove regnava la giustizia e il bene. Atlantide era bellezza, terra verdeggiante e città dalle architetture accoglienti e lucenti. Ora dov’è? E’ stata mai cercata? Come la si immagina? In modo inaspettato e sorprendente, due strani omini, accomunati da un simile destino, cominciano un viaggio. Si perderanno e si ritroveranno in un continuo rovesciamento della realtà, seguendo le luci delle stelle, ascoltando il suono della loro voce, tra il fare e il non fare, oltre il silenzio raggiungeranno la mitica Atlantide. E ora che conoscono la strada, basterà socchiudere gli occhi, o guardare il soffitto prima di andare a dormire, per incontrarsi ancora nella terra sommersa.

CAPITANI CORAGGIOSI propone anche quest’anno diverse matinée per le scuole (infanzia, primarie e secondarie di I grado: Atlantide verrà rappresentato lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 gennaio, alle 10.

La stagione teatrale per ragazzi Capitani Coraggiosi è organizzata da Cada Die Teatro con il sostegno del MiC (Ministero della Cultura), della Regione Sardegna (Assessorato alla Cultura), del Comune di Selargius, della Città Metropolitana di Cagliari, della Fondazione di Sardegna.

Info e prenotazioni

Teatro Si ‘e Boi – piazza Si ‘e Boi (ingresso Via Veneto) – Selargius

La biglietteria apre la domenica alle 15:30. Prenotazione consigliata

Biglietti e abbonamenti

Ingresso: 8 euro (6 euro residenti)

Festa di Carnevale: 10 euro (8 euro per i residenti)

Abbonamento: 58 euro (44 euro residenti)

Ogni settimana viene offerto un biglietto sospeso

www.cadadieteatro.com