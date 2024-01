Beniamino Zuncheddu in esclusiva a Radio Giornale Radio: “Ancora non ho realizzato di essere un uomo libero. Non provo rancore”

Ecco le prime parole di Beniamino Zuncheddu, in esclusiva a Radio Giornale Radio durante “L’Attimo fuggente” di Luca Telese e Giuliano Guida Bardi, dopo la sentenza della Corte di Appello di Roma: “Ieri è finito un incubo? Sì, questo è il primo giorno da uomo libero dopo 33 anni di carcere.

Non mi sembra ancora vero. Il carcere è sempre duro, soprattutto per chi è innocente. Se andrò a trovare quelli che mi condannarono? No, anche perché la maggior parte di loro è in cielo. O forse all’inferno. Ma in ogni caso non me la sentirei, non saprei neppure cosa chiedere loro. Chiedere il perché di tutto questo? Non servirebbe a nulla, io non provo rancore”.