Bad Teacher

Bad Teacher (Una cattiva maestra), è una commedia parecchio romantica del 2011. Un film non recente, ma sicuramente attuale e da vedere più di una volta.

Tre grandissimi protagonisti tra cui la bellissima attrice Cameron Diaz, Justin Timberlake che oltre essere un impeccabile cantante, recita, balla ed è anche un produttore discografico e Jason Segel noto soprattutto per l’interpretazione nel ruolo di Marshall Eriksen nella serie How I Met Your Mother.

Nel film l’attrice Cameron Diaz riveste i panni di Elizabeth Halsey, un insegnante non felice, all’inizio, di svolgere il suo lavoro, anzi tutt’altro, i bambini non li sopporta proprio.

Tra l’altro non è un insegnante che dà il buon esempio, dormendo durante la lezione, fa vedere unicamente film agli alunni, fuma marijuana. Una maestra alla quale non vorremo mai affidare i nostri figli, ma che invece poi si rivelerà il suo vero essere. Il suo unico obiettivo è quello di convolare a nozze con un ragazzo ricco che potesse mantenerla. Presto il sogno di sposare un uomo ricco si infrangerà, proprio quando lei prende la decisione di non tornare più ad insegnare in quella scuola.

La suocera e il futuro marito si accorgeranno presto delle intenzioni di Elizabeth e annulleranno il matrimonio, così da costringerla a dover tornare ad insegnare nella sua tanto odiata scuola. La ricerca disperata di trovare un uomo ricco la porta a pensare di doversi addirittura rifare il seno per renderla più interessanti agli occhi degli uomini ricchi, ma il costo dell’operazione blocca il suo programma finché non scoprirà che all’interno della scuola l’insegnante con i punteggi più alti ai test statali otterrà del denaro extra. Inizierà ad obbligare i giovani alunni a studiare anche la sua materia, cosa a loro sconosciuta fino a quel momento. Obiettivo? Ottenere quel bonus, i soldi alle volte danno proprio alla testa!

Un rapporto non amichevole con l’altra maestra Amy la porterà a comportarsi ancor di più da “cattiva” per sedurre l’affascinante Scott, il nuovo insegnante.

L’amore però trionferà a favore dell’insegnante di ginnastica Russell (Jason Segel) facendo cambiare idea ad Elizabeth sulla necessità di rifarsi il seno per essere più attraente, perché lui l’apprezza davvero così com’è.

Simona Baccoli