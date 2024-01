Atalanta-Udinese 2-0, le reti di Miranchuk e Scamacca

(Adnkronos) – L'Atalanta liquida la pratica Udinese con un 2-0 al Gewiss Stadium grazie alle reti di Miranchuk e Scamacca nel primo tempo, trovando la quinta vittoria consecutiva in casa. La squadra di Gasperini sale così al quarto posto a 36 punti scavalcando la Fiorentina, che sarà impegnata domani contro l'Inter, mentre l'Udinese resta ferma a 18 punti. La Dea, imbattuta nel 2024, era reduce da tre vittorie nelle ultime quattro partite, tra cui quella in casa del Milan, che ha significato la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia. Per la sfida i nerazzurri hanno dovuto fare a meno di Koopmeiners, Hien e Lookman, ancora impegnato in Coppa d'Africa, così il tecnico ha inserito Miranchuk sulla trequarti, alle spalle della coppia formata da Scamacca e De Ketelaere. Quattro, invece, gli indisponibili per Cioffi, tutti ormai di lungo corso: Deulofeu, Bijol, Ebosse e Davis. Il tecnico ha schierato Perez al centro della difesa, nonostante l'argentino sia al centro di voci di mercato che lo vorrebbero a un passo dal Napoli. La squadra di casa va subito vicina al vantaggio con Scamacca e Scalvini, poi al 33' trova il vantaggio grazie a Miranchuk, che gira in porta l'assist dal fondo di De Ketelaere. Al 35' ci prova Ebosele ma è ben posizionato Carnesecchi. Al 43' ancora Udinese pericolosa con Samardzic che raccoglie un pallone vagante al limite dell'area e calcia forte verso la porta ma Carnesecchi mette in corner. Al 46' l'Atalanta trova il raddoppio: belga appoggia con la coscia per il suo compagno di reparto una rimessa laterale di Holm e Scamacca conclude incrociando per il 2-0. Ad inizio ripresa ancora Atalanta vicina al gol. Al 56' De Ketelaere alza il pallone in area per Holm che si coordina e colpisce in semirovesciata ma il portiere bianconero respinge. L'Udinese tiene il possesso della palla e cerca spazi nella difesa atalantina senza riuscirci. Al 79' un calcio di punizione centrale di Lovric quasi sorprende Carnesecchi ma blocca in due tempi. L'Udinese non incide più e l'Atalanta porta a casa un successo importante per la classifica. — [email protected] (Web Info)