Amatori Rugby Alghero Incassa una Sconfitta contro Cus Milano

Amatori Rugby Alghero Incassa una Sconfitta contro Cus Milano: 0-13 in Serie A. Un pomeriggio di sole ha accolto la sfida al campo di Maria Pia domenica 28 gennaio, ma per l'Amatori Rugby Alghero la luce non ha portato fortuna.