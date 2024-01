Agguato a Napoli: gambizzato 18enne, ferita per errore una donna

(Adnkronos) – Agguato a Napoli, gambizzato un 18enne e ferita per errore una donna di 68 anni. La sparatoria è avvenuta intorno alle 19, in corso Arnaldo Lucci angolo via Toscano, zona delle Case Nuove. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, due persone a bordo di uno scooter, con volto travisato, hanno esploso alcuni colpi d’arma da fuoco all’indirizzo di un 18enne, colpendolo alla gamba sinistra. Non in pericolo di vita, il giovane è stato trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini. Durante l’agguato, però, è stata raggiunta da un proiettile vagante anche una donna di 68 anni, estranea ai fatti, che è stata trasportata all’Ospedale del Mare non in pericolo di vita: per lei una ferita al gluteo. Le indagini sono affidate agli agenti della Squadra Mobile di Napoli. — [email protected] (Web Info)