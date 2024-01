5 Passi Verso il Vino

5 Passi Verso il Vino: un percorso per degustare e conoscere meglio il mondo del vino. La Cantina Santa Maria La Palma e la Vineria ed Enoteca La Cantina organizzano ad Alghero 5 momenti formativi per tutti gli amanti del vino: si comincia il 17 gennaio.

Il 2024 inizia con una bella notizia per tutti gli amanti del vino: Cantina Santa Maria La Palma e la vineria ed enoteca La Cantina annunciano la terza edizione di 5 Passi Verso il Vino.

Percorso di degustazione e formazione dedicato a tutte le persone che vogliono avvicinarsi 5 appuntamenti dedicati a diversi aspetti del mondo dell’enologia.

Il percorso sarà tenuto da sommelier, docenti, enologi ed esperti del settore enogastronomia, pronti a trasmettere le nozioni e la passione per questo fantastico argomento.

Le tematiche affrontate saranno: tecnica della degustazione, pillole di enologia, il mestiere del sommelier e la tecnica di servizio, abbinamento cibo e vino, tecniche di produzione e curiosità.

Durante ogni appuntamento – della durata di circa 2 ore ciascuno – si approfondiranno questi diversi aspetti insieme a relatori professionisti, uniti alla degustazione di due o tre calici.

Sarà un’immersione entusiasmante all’interno del mondo del vino, una serie di approfondimenti perfetti sia per i principianti che per gli appassionati che vogliono scoprire un po’ di più tra preziose informazioni.

Aneddoti e tante curiosità, in un ambiente caldo e informale.

Alla fine del percorso i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione e un buono sconto da utilizzare nei punti vendita della Cantina Santa Maria La Palma.

L’inizio del percorso è previsto per martedì 17 gennaio 2024, dalle 19.00 alle 21.00 presso l’enoteca La Cantina Alghero in Via XXIV Maggio n.6.

Per poi proseguire per i 3 mercoledì successivi nella stessa location e nel medesimo orario.

L’ultimo appuntamento sarà ospitato nella Cantina Santa Maria La Palma e comprenderà una visita guidata per conoscere meglio l’interno processo di produzione.

«5 Passi verso il vino rappresenta un’iniziativa pensata per chi vuole approfondire la conoscenza del vino, dando gli strumenti per poter scegliere e degustare con maggiore consapevolezza un buon vino.

E, magari, scoprire un grande amore che si andrà poi a far evolvere con altri corsi e momenti di formazione», sottolineano dell’azienda «In questo modo si realizza uno degli obiettivi della nostra azienda:

Creare una vera cultura del vino a livello locale e regionale e rendere Alghero sempre più una “Città del vino”.

Tutto questo è in linea con la mission alla base dell’apertura della Vineria ed Enoteca La Cantina ad Alghero, una Wine Academy e a Wine Club, ovvero un luogo per tutti gli amanti del vino.

Il percorso 5 Passi verso il vino non va a sostituirsi a corsi più professionali, anzi: cerca di preparare il terreno per chi vorrà poi continuare a conoscere questo magico mondo con le tante proposte di formazione già esistenti».

I posti sono limitati: gli interessati possono approfondire sui canali social della Cantina Santa Maria La Palma e sul sito https://shop.santamarialapalma.it/;

chi vuole prenotarsi per edizioni future può scrivere a [email protected].