“3Bee: a scuola di biodiversità”: a Tortolì si educa la nuova generazione a diventare “ambasciatrice del cambiamento”

La scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Monte Attu” è in prima linea nella promozione dell’educazione ambientale attraverso programmi innovativi

Per l’anno scolastico 2023-2024 la scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Monte Attu” di Tortolì ha aderito al programma “”: l’iniziativa, guidata dalla naturetech 3Bee (azienda leader in Italia nello sviluppo di tecnologie per il monitoraggio e la tutela della biodiversità), offre unche coniuga STEM (dall’inglese “Science, Technology, Engineering and Mathematics”, acronimo utilizzato per indicare le discipline scientifico-tecnologiche e i relativi corsi di studio), apprendimento digitale ed expertise scientifica per formare docenti e studenti e ispirare la nuova generazione.

La classe prescelta per tale progetto è stata la III A: guidati dalla maestra Noemi Casula, i giovani discenti sono impegnati in laboratori pratici, lezioni interattive e progetti creativi: “L’iniziativa sviluppata dalla 3Bee è preziosa per sviluppare le abilità e le capacità di ascolto e riflessione. I video proposti e le attività sono adatti a tutte le età. I bambini sono realmente coinvolti e incuriositi dal mondo delle api e degli impollinatori. Sono entusiasta di far parte di questo progetto”, ha sottolineato la docente referente.

“3Bee: a scuola di biodiversità”: il programma

Il programma consta di 9 moduli e si fonda sulla combinazione tra digitale e materie scientifiche. Un percorso ad alto coinvolgimento per docenti e bambini, ma anche per le famiglie, che potranno così coltivare comportamenti virtuosi nel quotidiano. In occasione delle festività natalizie appena trascorse, i bambini sono stati coinvolti in un’attività pratica che ha previsto la decorazione di biscotti al miele: tale attività ha permesso ai piccoli “ambasciatori del cambiamento” di combinare manualità e consapevolezza ambientale, e ha fornito loro un’esperienza pratica e allo stesso tempo divertente.

Con tale iniziativa, la scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Due “Monte Attu” di Tortolì non mira solo ad arricchire il curriculum scolastico dei propri studenti: l’obiettivo è in primis educare i giovani studenti a diventare ambasciatori consapevoli e responsabili per il futuro del nostro pianeta. Un’iniziativa in linea con i principi e gli obiettivi della Giornata Internazionale dell’Educazione.

Il monitoraggio di un alveare intelligente

Tra le varie attività finora svolte, ha riscosso grande successo tra i docenti e gli scolari il monitoraggio a distanza di un alveare intelligente, curato da un apicoltore 3Bee impegnato nella conservazione delle risorse nettarifere e boschive limitrofe all’alveare. Grazie alla tecnologia 3Bee, ogni classe ha accesso a un portale online, ivi sono contenuti i materiali didattici del programma e gli aggiornamenti dal campo, realizzati dell’apicoltore/educatore assegnato, in formato di instant video e foto.

L’iniziativa è aperta a tutti

Anche enti e imprese possono aderire al programma, scegliendo di affiancare una o più classi in questo percorso educativo focalizzato sulla biodiversità.

