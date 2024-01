Ogni weekend al Bolgia di Bergamo arrivano top dj di livello mondiale, ormai da decenni. Sabato 10 febbraio 2024 è la volta di un artista italiano attivo in tutto il pianeta, Enrico Sangiuliano. I suoi dj set e le sue produzioni sono sinonimo di eccellenza per quel che riguarda l’elettronica Made in Italy nel mondo.

10/02 Enrico Sangiuliano @ Bolgia – Bergamo

Nato a Reggio Emilia, 420mila fan su Instagram, protagonista il 10/02 al Bolgia, Enrrico Sangiuliano, con la sua techno ipnotica e travolgente, ha fatto scatenare festival di riferimento come Sonar, Awakenings, Tomorrowland, Sonus, ADE. Soltanto nel 2023 ha fatto ballare i top club di America, Germania, Olanda, Grecia… e non solo, portando il suo sound anche in eventi come il Kappa FuturFestival in Italia. Non va poi dimenticata la costante presenza all’Amnesia di Ibiza, in feste come Metamorfosi e Pyramid, e ovviamente, per la chiusura.

Dj, produttore, performer e sound designer famoso in tutto il mondo, si è laureato in Sound Design allo IED di Milano. Il suo remix di “Can You Hear Me” di DJ Boris resta tra le tracce techno più vendute di Beatport, mecca tra i digital store per dj, dove si è guadagnato il titolo di artista techno con più tracce vendute nel 2016. Arriva a remixare Moby ed il suo classico “Why Does My Heart Feel So Bad” e a collaborare con Adam Beyer. In console già dai primi 2000, quando faceva già ballare rave e party underground, il suo album “Biomorph”, uscito nel 2018, resta un faro.

La sua visione musicale attuale è ben chiara in un super EP come il recente “Glitch In Time”, che si apre con la sua omonima traccia, e vede la luce sulla sua etichetta Ninetozero. Dopo il suo set in un super club come il Bolgia, dove suona il 10 febbraio ’24, il 5 aprile Enrico Sangiuliano è atteso al Time Warp Mannheim – Germany 2024 (30 Years Anniversary). Qui trova colleghi come 999999999, Artbat e Chris Liebing, al Maimarkthalle di Mannheim… tutti e tre, guarda caso, già protagonisti al Bolgia.

Con Enrico Sangiuliano il 10/2 al Bolgia sul palco ci sono anche Haliam Nolse ed Ander. In Lab Room va invece di scena Momento Lab, che collabora a questo evento. Il Bolgia apre alle 23.30 e si balla fino alle 6 del mattino.

L’appuntamento di sabato 10 febbraio 2024 al Bolgia di Bergamo con Enrico Sangiuliano è solo l’ennesimo di peso per il top club sull’A4. Qui si sono esibiti super dj come Nico Moreno, I Hate Models, 999999999, Deborah De Luca, Indira Paganotto, Joseph Capriati, klangkuenstler, Wade, Trym, Pawsa, Dennis Cruz, Cloonee, Patrick Maso , Charlies Parks, Reinier Zonneveld, Stella Bossi, Ilario Alicante, Jame Hype, Len Faki e moltissimi altri.

https://www.bolgia.it/sangiuliano/

Bolgia – Bergamo

via Vaccarezza 9, Osio Sopra (Bergamo) A4: Dalmine

info: 338 3624803