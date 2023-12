ViViamo Somma con apertura monumenti

Dalle ore 10 esercitazioni con arcieri professionisti, dalle ore 11 si passeggerà per Via Aldo Moro ammirando le opere di artisti sommesi a cielo aperto

Dalle ore 12 e 30 apertura delle aree food con lo street – food a base di prodotti locali.

Dalle ore 16 e fino a sera Deejay Double M dal vivo.

Dalle ore 19 la Tombola Scostumata lungo le strade centrali con musica itinerante.

Sabato 16 Dicembre – dalle ore 10 la Giornata del Commercio con ViViamo Somma. Eventi per ragazzi!

Rosanna Raia – Assessore al Commercio del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano : “Sabato, per le strade avremo aree food, mostre, musica e arcieri professionisti. Il 24 e il 31 Dicembre avremo aree aperativo con dj dal vivo del calibro di Drumbert , Marco Caal. Il nostro appello è rivolto non solo ai giovani di Somma Vesuviana!”.

Sabato ViViamo Somma dalle ore 10 – evento organizzato da AICAST in partenariato con il Comune di Somma Vesuviana.

Rosalinda Perna – Assessore agli Eventi del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano : "Abbiamo pensato a tutti. Abbiamo pensato ai bambini con il Christmas Village, ma ci sarà anche il LuDoBus con giochi innovativi e formativi nelle piazze. Inoltre, abbiamo pensato alla musica lirica con i Solisti del San Carlo il 27 Dicembre. Abbiamo pensato all'arte con la mostra di Taya Vysochanska al Castello di Lucrezia D'Alagno. E ancora, abbiamo pensato ai ragazzi con i concerti in Piazza Vittorio Emanuele III il 5 Gennaio, il 17 Dicembre e in tante altre date. Abbiamo pensato al teatro con ben 4 spettacoli al Teatro Summarte. Perchè venire a Somma Vesuviana? Perchè ci si diverte!".

L’appello ai giovani di Taya Vysochanska

Taya Vysochanska – Artista ucraina : “Sono giovane. La mia arte è anche per voi. Ai giovani chiedo di esserci, Sabato 16 Dicembre e di visitare il meraviglioso Castello di Lucrezia D’Alagno a Somma Vesuviana!”.

Da Sabato 16 Dicembre – ore 19 e 30 – apertura sale con le opere dell’artista ucraina Taya Vysochianska.

Alle ore 16 apertura del cortile con il Christmas Village pieno di giochi e attività laboratoriali, anche laboratorio di pasticceria. Tutti gli ingressi saranno gratuiti.

“Abbiamo pensato a tutti, dai bambini ai ragazzi, agli adulti. Per i ragazzi avremo più volte una Piazza con dj dal vivo e del livello di Luca Sepe e Gigi Soriani o Danilo De Falco. Il 24 sera, il 31 sera, avremo le aree aperitivo, grazie alla collaborazione con AICAST.

Il 5 Gennaio sera, dalle ore 21 e 30, avremo la notte in Piazza Vittorio Emanuele III. Sabato 16 Dicembre, Somma Vesuviana sarà città dello street – food a base di prodotti locali. Tutte le persone che acquisteranno, in queste ore, nei negozi di Somma Vesuviana, potranno avere consumazioni gratuite di street – food e acquisire punti per buoni sconto da utilizzare nel periodo natalizio. Sabato, 16 Dicembre, dalle ore 16 e 30 apriremo il Cortile del Castello di Lucrezia D'Alagno con il Christmas Village e dalle ore 19 e 30 anche le sale con la mostra dell'artista ucraina Taya Vysochianska".

Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, a margine del briefing stampa svoltosi oggi in Sala Giunta.

Sabato 16 Dicembre a Somma Vesuviana la Giornata del Commercio

Dalle ore 10 e per tutta la mattinata, arcieri professionisti accompagneranno in esercitazioni per il tiro con l’arco in Via Aldo Moro. Sarà possibile passeggiare, entrare nei negozi, ammirando anche le opere pittoriche di artisti sommesi. Dalle ore 11, inizierà l’esposizione di artisti del territorio, per strada, nella centrale Via Aldo Moro. Alle ore 12 e 30 avranno inizio le consumazioni gratuite di prodotti locali, presso le aree food. Dalle ore 16 avrà inizio l’animazione musicale con Deejay Double M. Dalle ore 19 ci sarà lo svolgimento della Tombola scostumata con Lady Rose e tanta musica itinerante per le strade.

Presenti alla conferenza stampa anche Crescenzo De Falco, Presidente dell’Associazione Industria, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo della Provincia di Napoli, sezione di Somma Vesuviana, l’artista Taya Vysochanska e il curatore della mostra, Salvatore Esposito.

Sabato 16 Dicembre apertura del Castello di Lucrezia D’Alagno

La piena sinergia gli Assessorati agli Eventi, Polizia Municipale, Commercio, Politiche Sociali.

"Lo scorso anno gli eventi al Castello registrarono un grande successo. Il Castello di Lucrezia D'Alagno sarà nuovamente protagonista degli eventi natalizi. Sabato 16 Dicembre, dalle ore 16 apertura dei cortili con il Christmas Village. Dalle ore 19 e 30 apertura delle sale con l'inaugurazione della mostra personale dell'artista ucraina Taya Vysochanska.

Invitiamo a tutti i ragazzi ad esserci, a partecipare a questo grande evento

Abbiamo pensato a chi ama l’arte e la storia con la mostra di Taya Vysochanska – ha dichiarato Rosalinda Perna, Assessore agli Eventi del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano – e l’apertura del Castello di Lucrezia D’Alagno. Abbiamo pensato a chi ama il teatro con tanti spettacoli, ben quattro al Teatro Summarte. Inoltre, abbiamo pensato a chi ama l’opera lirica. Il 27 Dicembre avremo ben tre tenori in concerto alla chiesa di San Giorgio, in Piazza Vittorio Emanuele III con i Solisti del San Carlo per l’omaggio a Enrico Caruso. Abbiamo pensato, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali, al ritorno del LudoBus con animazione formativa, costruttiva. Un’animazione fatta di laboratori , con giochi ecologici e didattica nelle piazze e nelle periferie di Somma Vesuviana. Il 17 Dicembre, avremo il primo concerto in Piazza, con Danilo De Falco. Perchè venire a Somma Vesuviana? Perchè ci si diverte”.

L’appello di Taya Vysochanska, artista ucraina di 26 anni, ai giovani ad essere presenti alla sua mostra e a visitare il Castello di Lucrezia D’Alagno, Sabato 16 Dicembre, dalle ore 19 e 30. Alle ore 16 l’apertura del Christmas Village, nei cortili del Castello.

La sua è una storia importante. Taya ha 26 anni, le sue origini sono di Sumy cittadina al confine tra Ucraina e Russia. Il suo paese è stato tra i primi invasi dall’esercito russo. Taya prima, tramite le sue opere, raccontava la guerra. Oggi si è allontanata e la sua arte parla ai giovani partendo dalla narrazione del suo essere donna. Infatti la personale di Taya, artista emergente che ha già esposto in varie città italiane, avrà il titolo chiaro di DONNA. Tutte le sale del Castello di Lucrezia D’Alagno, luogo che racconta ancora storie di donna, risalente al 1458, ospiteranno l’arte pittorica di Taya per ben 30 giorni.

