Via alla gara per il rifacimento del campo sportivo di Muravera

“Si tratta di lavori che ridisegneranno il volto del nostro impianto”, ha spiegato il sindaco, Salvatore Piu.

Muravera, 5 dicembre 2023 – Conto alla rovescia per la rinascita del campo sportivo di Muravera. E’ infatti in corso la procedura di gara per individuare l’impresa che effettuerà i lavori. Il progetto esecutivo è stato approvato con una delibera della Giunta comunale lo scorso 1 settembre. “Si tratta di lavori che ridisegneranno il volto del nostro campo – ha spiegato il sindaco, Salvatore Piu – Sarà completamente rifatto e adeguato il campo da gioco in erba sintetica secondo quanto dispone il regolamento della Lega Nazionale Dilettanti”.

Gli interventi non riguarderanno il solo campo da gioco:

“Si lavorerà sull’efficientamento energetico degli spogliatoi atleti e arbitri e sarà installato un impianto fotovoltaico – ha detto l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Federico Lai – A disposizione degli spettatori ci saranno nuovi servizi igienici e sarà adeguato il percorso per l’accesso alla tribuna e ai servizi igienici”.

L’assessore comunale allo Sport, Matteo Plaisant, dal canto suo, ha evidenziato che “con questo passaggio si sta concretizzando l’obiettivo dell’Amministrazione comunale di ottenere l’idoneità dell’impianto allo svolgimento dell’attività sportiva, realizzando gli interventi necessari ad avere l’agibilità per partite ufficiali del campionato di serie D. Mi auguro che dalla prossima stagione i bambini di Muravera possano avere a disposizione un campo completamente nuovo su cui praticare il loro sport preferito”.