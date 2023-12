USB Sanità: grande partecipazione alla manifestazione 

Subito l’apertura di una rianimazione pediatrica e la predisposizione di posti letto per i bambini cardiopatici.

La manifestazione dell’ USB Sanità tenutasi oggi presso il Consiglio Regionale di Cagliari, ha avuto una grandissima partecipazione. Diversi consiglieri Regionali hanno voluto sostenere le rivendicazioni rappresentate da USB Sanità e hanno ascoltato il grido di rabbia dei precari del policlinico universitario di Cagliari.

Da parte dell’USB sono state rappresentate le istanze degli infermieri, degli OSS e di tutti i precari della sanità isolana ed è stata chiesta la modifica dell’emendamento per permettere il reintegro degli infermieri e degli OSS a cui non è stato rinnovato il contratto in scadenza il 30 Novembre.

Sono state toccate tutte le tematiche che oggi affliggono la sanità isolana, dalla mancanza di una terapia intensiva pediatrica, a quella di una rete diabetologia e Oncologica. Abbiamo urlato contro le politiche criminali e di disprezzo verso operatori e pazienti.

Dure contestazioni verso il presidente della Regione e il suo Assessore e bocciati i Direttori Generali per la continua propaganda che si è sciolta al sole di fronte alle liste d’attesa.

Abbiamo urlato per lo smantellamento della sanità territoriale e il degrado e all’abbandono che vede coinvolti tutti gli ospedali. Noi non ci arrendiamo, La lotta continua per difendere la sanità pubblica, i lavoratori e i pazienti.

USB Sanità

Il responsabile regionale

Gianfranco Angioni

