Il Punto salute di Comunita’ del centro storico di Sassari compie un anno: l’iniziativa della Asl e Comune

Sassari, 02 dicembre 2023 – Una giornata di intenso lavoro per “festeggiare” l’anno di attività del Punto salute di Comunità della città di Sassari. Nella giornata di oggi, la Asl di Sassari e il Comune, hanno organizzato una giornata di sensibilizzazione con l’esecuzione di uno screening approfondito di natura cardio metabolica che ha interessato venti cittadini, residenti in centro storico.

Dal mese di dicembre del 2022 la Asl di Sassari e l’Amministrazione comunale sassarese hanno attivato il primo Punto Salute di Comunità della città di Sassari, che nasce nel cuore del centro storico, in via Casaggia n° 10 (ex Infermeria San Pietro).

Il progetto Punto di Salute di Comunità per il benessere dei soggetti fragili si inserisce nell’ambito del programma Iti (Interventi territoriali integrati), e nasce dalla collaborazione tra il Settore Politiche sociali del Comune e la Asl di Sassari per promuovere, con le altre risorse del territorio, il diritto alla salute e il benessere dei cittadini del quartiere, al fine di migliorare la qualità della vita.

“Questo è il primo di diverse attività in programma e in progetto per il centro storico di Sassari che la Asl, di concerto con gli altri Enti e Istituzioni del territorio, intende portare avanti per sostenere lo sviluppo socio economico dell’area”,ha detto il direttore generale della Asl n.1, Flavio Sensi.

All’interno operano stabilmente un’equipe di base costituita dall’Infermiere di Famiglia e di Comunità (messo a disposizione dalla Asl) e dall’Assistente Sociale (messa a disposizione dal Comune), col compito di garantire attività rivolte al singolo e alla famiglia, per mantenere la popolazione in condizioni di buona salute, rispondendo ai bisogni del singolo cittadino in termini sia di prevenzione sia di gestione della patologia. Particolare attenzione viene posta nei riguardi dei soggetti con patologie croniche, condizione oggi sempre più diffusa in termini di incidenza e prevalenza.

L’obiettivo è favorire, attraverso l’informazione e l’orientamento, l’accesso appropriato e tempestivo dei cittadini più fragili (anziani e persone con disabilità) ai servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e alle prestazioni erogate.

Il Punto Salute e’ un luogo in cui il cittadino può ricevere indicazioni su come e dove poter usufruire delle prestazioni sanitarie e sociali (terapie, medicazioni,, visite mediche), ma soprattutto è un punto di ascolto attivo e di orientamento del singolo e della comunità verso gli approcci di promozione della salute e degli sani stili di vita.

Infermieri e assistenti sociali lavoreranno per intercettare precocemente le situazioni di fragilità in condizioni di solitudine e isolamento, per supportare le persone di età superiore ai 65 anni con patologie croniche (come diabete, cardiopatia, malattie respiratorie croniche, ipertensione, etc) attraverso il coinvolgimento nei percorsi di medicina di iniziativa, in collaborazione con il Medico di medicina generale, per una presa in carico globale al fine di mantenere la popolazione di riferimento in condizioni di buona salute, rispondendo ai bisogni del singolo cittadino e della comunità in termini sia di prevenzione sia di gestione della patologia.

Il servizio è operativo

il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 09.00 alle 12.00 e il martedì dalle 15.30 alle 17.30, ed e’ contattabile al numero 079/279968 – 963 – 962 o alla mail [email protected] . L’intervento è realizzato con risorse del POR FESR 2014 – 2020 e POR FSE 2014 – 2020 della Regione Sardegna – Programma ITI Sassari Storica – Investimenti Territoriali Integrati.