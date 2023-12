Come ogni fine anno il circolo “Gramsci” di Torino e l’associazione “Visioni da Ichnussa” si sono accodati ai tradizionali consigli su quali film andare a vedere elaborando una piccola guida sui migliori film sardi da non perdere.

Tutti al cinema. Guida ai migliori film sardi da vedere



Con le feste di fine anno arrivano puntualmente il panettone, il presepio, l’albero e i consigli su quali film andare a vedere per Natale e Capodanno.

Anche il circolo “Antonio Gramsci” di Torino e l’associazione “Visioni da Ichnussa”, nelle vesti di promotori cinematografici, hanno tenuto fede alla tradizione elaborando una piccola guida sui migliori film sardi da vedere non solo in questi giorni di festa ma per tutto il corso del nuovo anno.

Ce n’è per tutti i gusti. I dodici film proposti, pur diversissimi per tematica e stile, sono accomunati dall’alto livello qualitativo. Per essi vale la dichiarazione di Gianluca Aste, Presidente della FIlm Commission della Regione Sardegna: “Storie antiche e di un’attualità disarmante, racconti del presente presentati sotto una nuova luce, capaci di interpretare un’isola in continua evoluzione e in grado di accogliere i talent e i creativi, le loro storie e quelle dei professionisti dell’audiovisivo per portare il cinema Made in Sardegna nel cuore dell’Europa e del mondo”.

Stiamo consigliando film che onorano la cinematografia sarda. Si parte da quelli freschi di uscita come “Anna”, “Doppia Coppia“, “La sedia” e “Visioni Sarde“, per suggerire ancora una volta “Il muto di Gallura“, “Tutti i cani muoiono soli”, “La Sposa del vento” e “L’estate di Joe, Liz e Richard” che viaggiano sulla scia del successo degli ultimi mesi. La mini guida consiglia, inoltre, di rivedere “Bentu” e “L’Agnello” entrati ormai tra i classici. Per il 2024 è attesissima l’uscita in sala di “Vangelo secondo Maria” e “Berchidda live” di cui se ne sentirà parlare a lungo.