Tia Palomba: esce ‘The Bullfighter’, intenso omaggio al Songwriter americano Luke Bell

«Fare un omaggio ad un grande sconosciuto come Luke Bell è veramente tanta roba», è quello che si è sentito dire Tia Palomba alla notizia della pubblicazione di ‘The Bullfighter’, brano estratto dalla discografia di questo songwriter nativo del Kentucky ma cresciuto a Cody, nel Wyoming.

Come troppo spesso accade molti artisti rimangono nascosti all’ombra del “mainstream” quando, invece, avrebbero ancora molto da dare. Purtroppo non siamo più “musicalmente” curiosi, non abbiamo più voglia di scoprire qualcosa di nuovo e di sconosciuto.

Nasce così la decisione di omaggiare Luke Bell, un artista conosciuto a pochi e che purtroppo ha abbandonato questo mondo non molto tempo fa a soli 32 anni.

Nella sua breve esistenza però ha avuto modo di scrivere brani country stupendi e di trasmettere le sue emozioni agli altri.

‘The Bullfighter’ E Luke Bel

«Il mio omaggio a Luke Bell nasce dalla mia grande ammirazione per il suo modo di incontrare la musica, semplice e umano, nonostante la sua vita “travagliata” aveva sempre un sorriso quando imbracciava la chitarra e intonava qualche brano», racconta lo stesso Tia Palomba, che continua «Una serenità che molto probabilmente non aveva nel cuore, ma che riusciva comunque a trasmette con la sua musica.

Il brano ‘The Bullfighter’ parla di un uomo che si descrive come il “torero più coraggioso”. Ovviamente lo fa in maniera ironica, la persona in questione si sente solo di fronte alle cose che gli accadono, forse è proprio per questo che ho scelto questa cover per omaggiare Luke, è uno stato d’animo che in questo ultimo anno ho vissuto, ed ora voglio “affrontare” anche io la vita con ironia… Quindi eccomi qui: travestito da torero più coraggioso».

Questo brano potrebbe essere, per Tia Palomba, la chiusura di un momento della vita particolare, travagliato e turbolento ma comunque pregno di emozioni con l’inizio di un progetto più ampio. Lo scopriremo solo con il tempo, i Lazy Folks sono sempre pronti a ripartire!

Il videoclip

Il video di ‘The Bullfighter’ è stato girato dallo stesso Tia Palomba sulle bellissime strade del carso triestino e vede impegnati nel brano, oltre al protagonista alla voce, chitarra acustica, basso e percussioni, Adriano Mestroni alla chitarra elettrica, Luca Angeleri al piano, organo Hammond e seconde voci, mentre il mix e il mastering sono a cura di Davide Colombo.

Chi è Tia Palomba

Tia Palomba, milanese di nascita e triestino per amore, è un polistrumentista.

A 11 anni studia prima basso elettrico e contrabbasso, a 16 anni muove i primi passi nel mondo della musica, quando inizia a suonare dal vivo come bassista in alcune cover band locali.

Negli anni ha continuato a lavorare nell’ambiente musicale suonando dal vivo, componendo brani propri e jingles pubblicitari.

I Lazy Folks nascono durante il lockdown 2020, ‘Lazy’ perché dovendo suonare ‘a distanza’ le prove venivano svolte comodamente sui divani di casa ad anticipare l’uscita di ‘The Endless Journey‘, uscito per l’etichetta Bitterpill Music/Believe.

Nel 2022 viene pubblicato ‘Campfire Stories‘, una sorta di concept album molto ben accolto dalla critica di settore e dal pubblico appassionato di quelle sonorità che vanno dal folk statunitense a quelle sonorità più country dei Rolling Stones.

