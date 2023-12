Tempus de Nadale: Voci di Maggio torna a Nuoro. Istentales, Cristiano de Andrè e rock USA, 28-30 dicembre

Che sia Natale o Capodanno a Nuoro è “tempus de Nadale”, la capitale letteraria della Sardegna, la città di Grazia Deledda, unica donna italiana a vincere il premio Nobel per la letteratura. Ed è sempre una donna la protagonista di Voci di Maggio 2023, dal 28 al 30 dicembre. L’evento si lega quest’anno al ricordo di Patrizia Incollu, che è stata la direttrice della Casa circondariale Badu ‘e Carros di Nuoro. La dottoressa Incollu aveva già dato disponibilità alla sua partecipazione ad una manifestazione simile con l’Associazione culturale Istentales per la manifestazione ventennale “Voci di Maggio” il cui ricavato derivato dalla parte gastronomica che accompagnerà la manifestazione del giorno 29, sarà infatti devoluto ai detenuti di Badu e Carros.

Le manifestazioni inizieranno il 28 dicembre, in Piazza Vittorio Emanuele ad esibirsi dalle 18 in poi ci saranno: Zomma, Juba, Dahel, Low Red, Lucchetto, Razer Rah, Kid Yugi e Nema Ezza, tutti artisti trap e rap. Sempre il 28 dicembre, prima del concerto rap/trap, ci saranno gli interventi curati dall’associazione Nepo, su “La sicurezza stradale”.

Il 29 dicembre si prosegue con la musica degli Istentales, i quali non saranno soli, ma in grandissima compagnia, ad esibirsi sul palco di Nuoro ci sarà anche Cristiano de Andrè, unica data in Sardegna dell’artista il quale proporrà i suoi meravigliosi brani, quelli del padre Fabrizio e, in un connubio unico, una rivisitazione dei brani degli Istentales che vedranno anche Cristiano protagonista.

Il 30 dicembre, ultima giornata della 23° edizione dell’evento Voci di Maggio. Saranno sul palco alle 21 gli Awake for days, metal sardo. A seguire alle 22 i Creedence Clearwater Revived, il gruppo rifondato in seguito allo scioglimento degli storici Creedence.

Anche per il 30 dicembre è prevista la parte sociale della manifestazione. Alle ore 16 ci sarà il Torneo di calcetto della solidarietà con squadre composte da ragazzi diversamente abili.

La città del Monte Ortobene, un’antica altura granitica, diventa la capitale isolana dello spettacolo. Quella che per tre giorni animerà Nuoro sarà dunque una grande festa di popolo con migliaia di persone che affolleranno Piazza Vittorio Emanuele, cuore pulsante e salotto buono della città.

La manifestazione è finanziata dal Comune di Nuoro in collaborazione con la Regione Sardegna, e con la partecipazione della Fondazione di Sardegna, il tutto, organizzato dall’azienda vincitrice del bando di gara pubblicato dal comune di Nuoro.