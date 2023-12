Subiaco (Rm) . Furti con scasso nel Sublacense, nei giorni scorsi mese di Dicembre 2023

Subiaco (Rm) . Furti con scasso nel Sublacense, nei giorni scorsi mese di Dicembre 2023 . I Cittadini infuriati . Economia, povertà’ e PNRR ?

Il Meetup Sublacense e Valle dell’Aniene in riferimento all’argomento in oggetto , ha ricevuto di nuovo segnalazioni e disperazione da parte dei Cittadini di Subiaco, non ne possono più dei furti con scasso che stanno avvenendo in questi giorni nelle loro proprie abitazioni , con ingenti danni alle loro proprietà e aggiungendo le cose derubate in soldi , oro ecc. ecc.

Ora mai , da diversi anni subiscono da parte di criminali organizzati, incursioni criminali improvvise, am ora mai diventate sistematiche, un vero cancro da estirpare, ma a quanto pare non se ne trova via di uscita a frenare la loro sfacciataggine, quasi a sfida . Noi già piu’ di una volta per mano di un nostro Attivista, si scrisse al Prefetto di Roma di quanto stava accadendo, chiedemmo la convocazione del Comitato di Sicurezza Provinciale per affrontare con cose pratiche l’argomento. La Prefettura ci ascolto’ in parte, per quando ritenne giusto fare, approvando un progetto con l’istallazione di telecamere su tutto il territorio , una sorta di grande fratello, affinché facilitasse anche il lavoro delle Forze dell’Ordine che stanno facendo il loro dovere, al massimo delle loro forze, ma evidentemente vanno supportati maggiormente . Il progetto di cui sopra descritto, non passo’ all’approvazione del Ministero degli Interni, eppure il Sindaco oggi ha il Governo di cui e’ suo riferimento .

Ci accuso’ che raccontavamo fandonie, che stavamo ostacolando un piano segreto che non abbiamo ancora oggi saputo di che cosa si trattasse . Lo controbattemmo con la ragione e la verità del caso, ma senza mai darci risposte . Oggi ci ritroviamo di nuovo da capo a piedi, capiamo che questi furti sono diventati una piaga sociale in tutta Italia, pero’, il Sublacense e la Valle dell’ Aniene sono solo un fazzoletto, si, vasto per la sua distribuzione morfologica geografica, ma in base ad altre porzioni di territori Italiani , con poco si potrebbe controllarlo meglio e scoraggiare gli infami ladri .

Oggi dopo i ripetuti fatti, chiediamo al Sindaco: ma quale era il piano segreto di cui parlava che tanto avrebbe dato frutto ? Ha tentato di denigrarci, ma le scorribande dei criminali continuano e fanno i loro porci comodi . Invece di fare passerelle televisive , che non capiamo che cosa producano, come l’ultima di qualche giorno fa su una Tv Nazionale privata e a nostro parere e’ servita solo a sconfessare un nostro compaesano oggi Ministro della Repubblica Italiana, di cui ne dobbiamo essere fieri, pero’ per quello che e’ andato in onda , ce ne dispiaciamo, benché avversari politici . Il Ministro potrebbe dare molto al territorio Sublacense e invece ? ….

Ma nello stesso tempo , le ricordiamo , che comunque sia lo marcheremo sempre stretto a livello politico , affinché operi bene nei confronti della nostra Comunità, per dare una vera svolta alla grave situazione economica in cui si trova la nostra Cittadina e non solo . Si faccia un esame di coscienza . Lei Sindaco, sta operando nell’interesse dei suoi Cittadini ? Noi diciamo di NO ! Basta analizzare di quando sta succedendo con questi furti ai danni di tutti e senza dimenticare tutto il resto , economia zero e povertà assoluta . Ma di quali interessi si cura, visto questo andamento sempre piu’ decadente della nostra Città ? I progetti del PNRR a che punto passano ? I studi incaricati a redigere i progetti saremmo curiosi di sapere quale siano, per capire il loro stato di avanzamento di lavoro e soprattutto, con quali tipo di progetti la nostra Cittadina dovrà’ risollevarsi. Ci informi, ci sembra tutto come si dice, aum , aum… Sicuramente nulla di illegale si presume, anzi siamo sicuri. Ce lo spieghi, aspettiamo sempre una risposta, ma che gia’ a priori come il Sindaco precedente, non arriverà mai, ma noi gli e la rivolgeremo sempre. Un sistema ? Noi diciamo di si e si viola la Costituzione Italiana . Si dia da fare alla difesa dei Cittadini o il suo e’ un vero fallimento annunciato !