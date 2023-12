Anna Cuomo (Assessorato alle Politiche Sociali di Somma Vesuviana, nel napoletano) : ” Avevano contratto annuale a scadenza, a tempo determinato. Da oggi hanno il contratto a tempo indeterminato. Si tratta di 10 assistenti sociali, 3 psicologi e 2 amministrativi. Ogni giorno sono in campo al fianco di famiglie fragili, anziani, persone con disabilità! “.

Somma Vesuviana: stabilizzato il personale ai Servizi Sociali

“Oggi è un giorno importantissimo per il Comune di Somma Vesuviana. Abbiamo stabilizzato il personale impiegato nei Servizi Sociali. L’Amministrazione ha voluto fortemente la stabilizzazione del personale dell’ambito n 22 di cui Somma Vesuviana è comune capofila.

E' un risultato importante con la stabilizzazione di ben 10 assistenti sociali, 3 psicologi e 2 amministrativi part – time. Il loro lavoro lo abbiamo, magari, conosciuto ancora meglio durante particolari emergenze come il Covid, ma sono al servizio della comunità in modo costante e ogni giorno. Siamo felici di essere arrivati alla loro stabilizzazione. Certo, magari anche altri Comuni capofila di Ambito, avranno provveduto alla stabilizzazione del personale e me lo auguro, ma Somma ha voluto sempre caratterizzarsi per iniziative volte a potenziare i servizi sociali.

Ad esempio vorrei ricordare il Team Psicologia Emergenza Covid 2029 o ancora l’istituzione del servizio di ambulanza che riservammo esclusivamente ai cittadini di Somma Vesuviana, affetti dal Covid. Continuiamo su questa strada implementando ulteriormente i servizi”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Stabilizzati dall’Amministrazione Comunale di Somma Vesuviana, ben 10 assistenti sociali, 3 psicologi, 2 amministrativi, personale qualificato che ogni giorno è impegnato in colloqui, azioni e attività per famiglie fragili, in servizi di assistenza per persone con disabilità. Il loro supporto è fondamentale e lo è stato ancora di più durante il Covid e anche oggi, dopo la fase acuta della pandemia.

“Ci siamo assunti un forte impegno ma siamo felici del risultato ottenuto. Un grazie al Sindaco, al Responsabile. Si tratta di personale che si occupa della programmazione relativa alle persone con disabilità, agli anziani, alle famiglie in difficoltà economica e sociale. Precedentemente, queste persone, erano inquadrate con contratti di lavoro parte time in scadenza il 31.12. I lavori per il passaggio del contratto a tempo indeterminato sono stati lunghi e tortuosi ma alla fine l’amministrazione Di Sarno tutta con un impegno che non ha precedenti è riuscita ad inquadrare tutti i soggetti a tempo indeterminato.

Gli assistenti sociali – ha dichiarato Anna Cuomo, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano – così come gli psicologi sono distribuiti tra tutti i comuni facenti parte dell’ambito. I due amministrativi parte – time lavorano presso l’ufficio di piano dell’ambito 22 che si trova in via San Giovanni de Matha”.