Somma Vesuviana inaugura Villaggio Fiabe

E’ iniziato il Natale a Somma Vesuviana. Oggi, ore 18, accensione delle Luminarie. Ritorna il Presepe Vivente al Borgo Antico il 5 e 6 Gennaio.

Rosalinda Perna – Assessore agli Eventi del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano : “Inaugurato ieri sera il Christmas Village al Castello. Sabato 16 Dicembre apertura anche delle sale del Castello quattrocentesco di Lucrezia D’Alagno. Il 16 la mostra di Taya Vysochanska. Avremo eventi per tutti. Piazza Vittorio Emanuele III sarà con dj dal vivo il 17 – 30 Dicembre e il 5 Gennaio. Ritorna il Presepe Vivente Artistico al Borgo Antico. Giochi ecologici con il ritorno del LudoBus, anche nelle zone più periferiche. Il 27 Dicembre i Solisti del San Carlo di Napoli omaggeranno il grande Enrico Caruso. Grandi concerti e spettacoli teatrali al Teatro Summarte. Il 7 Gennaio Tammurranti World Project”.

Piazza Vittorio Emanuele III una discoteca a cielo aperto ma il 27 Dicembre – Enrico Caruso: lo scugnizzo che conquistò il Mondo con i Solisti del San Carlo di Napoli.

Dopo anni ritorna il Presepe Vivente nella Terra Murata, il Borgo Antico di Somma Vesuviana, nei vicoli della Cinta Muraria Aragonese.

Il 6 Gennaio – dalle ore 9 e 30 – arrivo della Befana al Castello di Lucrezia D’Alagno con calze per tutti!

Mercoledì 14 Dicembre – ore 11 e 30 – briefing stampa in Sala Giunta – Palazzo Municipale – Piazza Vittorio Emanuele III.

“Il Castello di Lucrezia D’Alagno luogo protagonista del Natale 2023. Eventi per famiglie e mostre saranno in questo meraviglioso monumento unico in tutta la provincia di Napoli. Questa sera, Domenica 10 Dicembre, fino alle ore 21, continuerà il Christmas Village inaugurato ieri e lo avremo anche il 16 Dicembre, il 17 Dicembre, il 22 e ancora il 23 Dicembre. I ragazzi potranno partecipare anche a laboratori di pasticceria con Luna Park, Babbo Natale e giochi gonfiabili. Ma al Castello inaugureremo, il 16 Dicembre, anche la mostra personale di Taya Vysochanska esponente della Saatchi Art”. Lo ha annunciato Rosalinda Perna, Assessore agli Eventi del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano.