Secondo weekend con il Festival Letterario Anderas 2023

Secondo weekend in compagnìa del Festival Letterario Anderas 2023 che già oggi ha due appuntamenti tra San Gavino e Cagliari.

Domani, venerdì 15 dicembre, gli eventi sono nelle sedi di Selargius (tutti presso il Centro Culturale, piazza Si ‘e Boi) e San Gavino Monreale.

Si comincia di primo mattino, alle ore 10, con il Laboratorio sul tema della sostenibilità ambientale. Carola Farci presenta “Plastichiadi” in dialogo con Duilio Caocci. All’incontro parteciperanno gli studenti del Liceo Scientifico “Pitagora” di Selargius.

Nel pomeriggio, alle 16, letture del contemporaneo e guida al Fondo Librario “Faustino Onnis” a cura dell’Associazione Incontri di-Versi e di Alessandra Sorcinelli.

Alle 17:30 Giulio Neri presenta “Repertorio per mano sinistra” in dialogo con Laura Medda. L’incontro verrà tradotto in Lingua LIS da Luciana Ledda.

A seguire, alle ore 18:30, “Costruire la pace“, incontro con don Angelo Pittau intervistato da Laura Medda.

Si conclude, alle ore 19:30, con Andrea Cannas che presenta “La mia distanza dalle stelle” in dialogo con Laura Medda e gli interventi musicali di Eliana Melis (voce e chitarra), Massimiliano Viani (violino), Marta Dessì (percussioni), Riccardo Caredda (basso).

L’evento è realizzato in collaborazione con la scuola Civica di Musica di Selargius e con un gruppo di studenti della Facoltà di Studi Umanistici e verrà trasmesso in diretta sui canali social Anderas.

A San Gavino, sempre venerdì, appuntamento alla Casa Museo “Dona Maxima”, via Amsicora (ore 17:30). Si presenta il libro “I racconti della Locanda” con Ciro Auriemma e Carlo Augusto Melis Costa, in dialogo con Gigi Pittau.

