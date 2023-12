Scalzo Hair Beauty

Scalzo Hair Beauty: La Qualita’, Professionalita’ E Lo Stile Italiano Di Mattia Scalzo In Svizzera Con Successo

Di Unique Press Ilenia Menale

Ha frequentato con ottimi risultati la scuola professionale per acconciatori a Como e dal 2008 al 2020 ha lavorato nel negozio di famiglia: competenza ed esperienza di Mattia Scalzo sono oggi in Svizzera dove dal 2021 ha aperto con immenso successo il suo negozio “Scalzo Hair Beauty” a Mendrisio, in pieno centro storico.

Il salone di bellezza è unisex e si rivolge a tutte le fasce d’età, dai più giovani ai più agè ed effettua anche acconciatura sposa. Mattia non è solo acconciatore ma un vero e proprio consulente di bellezza in grado di stravolgere totalmente il vostro look giacché, dopo un corso svolto a Roma, si è specializzato anche in hair tattoo, oggi particolarmente richiesto tra i giovani di Mendrisio. E non finisce qui: Mattia a breve sarà formatore ufficiale poiché sta ultimando il corso per diventarlo.

Il suo lungo percorso professionale, inoltre, gli ha consentito di ottenere grandi soddisfazioni: Scalzo Hair Beauty, infatti, collabora con la società calcistica locale e il suo passaparola di qualità si può apprezzare già dal sito, pagine social e numerose recensioni online.

Spiega Mattia Scalzo: “La mia idea è quella di valorizzare le persone partendo dalla loro immagine. L’ottimo standing è oggi un requisito importante per la società, un valore da non sottovalutare e che ci spinge ad essere persone migliori. Anche per questo sto puntando, oltre che sull’hair tattoo, anche su un servizio che molte donne amano: le extension. Nel nostro centro, infatti, non offriamo un semplice servizio ma un’esperienza indimenticabile che il cliente porta a casa con entusiasmo e questa è la mia gioia più grande.”