Sardinia Sailing Cup: fino al 22 dicembre i campioni del Foil si sfidano nelle acque di Cagliari

Oltre 40 atleti da 10 nazioni per il Foil Academy International Trophy

Sardinia Sailing Cup

Cagliari- E’ stato presentato al Molo Ichnusa, sede del centro federale di preparazione Olimpica della Federazione Italiana Vela la manifestazione della Sardinia Sailing Cup che chiude questo 2023 con il Foil Academy International Trophy, rientrante nel progetto Next Generation Foil Academy powered by Luna Rossa.

Quello che si potrà ammirare a Cagliari è ciò che si vedrà sempre di più nel futuro della vela: l’alta tecnologia del foil, già nota durante l’America’s Cup e il SailGP, ha preso nuovo impulso portando le discipline foil ad entrare di diritto negli eventi più importanti al mondo.

Le discipline in cui si sfideranno gli oltre 40 giovanissimi atleti provenienti da 10 nazioni sono il Wingfoil, il Waszp e l’iQFOiL.

iQFOiL

L’iQFOiL è stata scelta da World Sailing come classe di windsurf per sostituire la RS:X alle Olimpiadi estive del 2024. La dimensione della vela è di 9m² per gli uomini e 8m² per le donne. Il WingFoil unisce gli aspetti del windsurf, del surf e del kitesurf. Il velista tiene in mano un’ala e questa genera sia una forza verso l’alto che una propulsione laterale, spostando così la tavola sull’acqua. La vela può avere varie dimensioni. Il Waszp è un’imbarcazione a vela con un foil progettato dall’australiano Andrew McDougall per regate monoscafo per giovani e adulti, entrato in produzione nel 2016. Ha una diffusione sempre più crescente soprattutto tra i giovanissimi.

Le nazioni rappresentate in Sardegna sono la Spagna, l’Irlanda, la Germania, l’Olanda, la Danimarca, la Svezia, la Norvegia, la Francia, l’Italia, la Gran Bretagna e una rappresentanza arriva dall’Isola di Man.

Gli atleti, tra i migliori al mondo, sono scelti in rappresentanza di tante nazioni per sfidarsi in qualifiche e super finali, le regate si potranno svolgere nello specchio acqueo antistante la passeggiata di Su Siccu e nelle acque prospicienti il Lazzaretto di Cagliari.

Waszp

Martedì 19 dicembre sarà interamente dedicato alla disciplina Waszp. Per vedere in acqua anche gli atleti dell’iQFOiL e del WingFoil sarà necessario attendere mercoledì 20 dicembre, mentre giovedì 21 si entrerà nella fase finale delle regate, fino a venerdì 22 quando gli equipaggi si sfideranno per conquistare il podio finale delle medal series. Sulla base delle condizioni meteo, le regate sono previste ogni giorno a partire dalle ore 11:00.

La cerimonia di premiazione si terrà indicativamente alle ore 16:00 di venerdì 22 dicembre, presso la sede del centro federale di preparazione Olimpica della Federazione Italiana Vela al Molo Ichnusa a Cagliari.

Nella settimana che anticipa il Natale, Cagliari diventa il centro nevralgico del foil internazionale, nel capoluogo sardo sono presenti i migliori atleti del panorama mondiale, tra loro le recenti medaglie dei fratelli Maddalena e Nicolò Spanu, oro e argento nel Wing Foil Racing World Cup e Quan Adriano Cardi, oro nel mondiale giovanile classe 420 M/Mix.

Grande villaggio aperto al pubblico

In occasione della finalissima del Foil Academy International Trophy, dal 18 al 22 dicembre il centro Federale FIV al Molo Ichnusa di Cagliari ospita un grande villaggio aperto al pubblico in cui i visitatori potranno conoscere da vicino le diverse discipline.

Presidente FIV Francesco Ettorre. “La finale del Foil Academy Trophy rappresenta un altro tassello nel progetto più ampio della Sardinia Sailing Cup. Cagliari accoglie, ancora una volta, una manifestazione di livello internazionale che rappresenta una grande opportunità per la crescita del foil nel nostro paese. Ringrazio quanti hanno potuto rendere possibile questo evento e a tutti gli atleti che parteciperanno auguro buon vento!”

Consigliere Federale FIV Domenico Foschini. “La Next Generation Foil Academy powered by Luna Rossa rappresenta per la Federazione un fiore all’occhiello nel progetto di diffusione e crescita del foil nella vela giovanile. L’opportunità di creare momenti forti di aggregazione che creino senso di appartenenza a un movimento in forte espansione è per noi una priorità fondamentale. Cagliari in questi giorni ospiterà questo Trofeo che chiude una stagione per la nostra Academy davvero indimenticabile. Di questo ringrazio Alessandra Sensini che con grande lungimiranza ha preso a cuore questo progetto itinerante dando la possibilità a tantissimi giovani di testare il foil. La Sardinia Sailing Cup, rinata dopo tanti anni, riveste sicuramente una grande opportunità per lo sport della vela.”

Le dichiarazioni di Corrado Fara, presidente III Zona FIV Sardegna

“La III Zona FIV è molto soddisfatta dell’andamento della stagione 2023, anno che si chiude in maniera soddisfacente con l’evento internazionale del Foil Academy International Trophy, rientrante nel progetto Next Generation Foil Academy powered by Luna Rossa. Durante i mondiali che si sono recentemente svolti in Brasile, l’Italia ha vinto 6 medaglie ed un trofeo per nazioni, questo ci riempie di orgoglio, soprattutto perché alcuni di questi atleti iridati fanno parte della III Zona FIV. Quella che vivremo sarà una settimana esaltante che vedrà i protagonisti regatare nel tratto di mare prospiciente Su Siccu, sede di Luna Rossa. Il nostro ringraziamento va alle autorità presenti e agli atleti che hanno raggiunto Cagliari. Il 2024 sarà un anno ancora più ricco di eventi, soprattutto per quanto riguarda le classi giovanili, non da meno gli eventi di altura. Per la III Zona sarà un anno di sviluppo e di crescita, perché a ridosso della fine di settembre a Cagliari si svolgerà il Campionato Italiano Classi Olimpiche.”

Alessandra Sensini, direttore tecnico giovanile FIV e referente Foil Academy. “Finalmente il progetto della Foil Academy compie un altro passo con un primo evento internazionale che abbraccia tre discipline che la Foil Academy promuove.

Abbiamo cominciato questo progetto con la formazione dei giovani su tutto il territorio italiano, ci siamo spostati sulla parte più tecnica con allenamenti e regate nazionali e ora ci troviamo in un interessante ambito internazionale.

Foil Academy

La Foil Academy è progetto unico nel suo genere, vuole essere un esempio anche per le altre nazioni, per questo motivo l’evento internazionale di Cagliari è così importante e vogliamo che diventi un modello per tutto il mondo”.

Mirco Babini, coordinatore operativo Sardinia Sailing Cup. “Siamo giunti alla finale del Sardinia Sailing Cup con un evento che eleva i giovani talenti della disciplina del foiling. Da martedì 19 partiranno le prime gare proprio di fronte all’area di Su Siccu nel porto antico di Cagliari. Si tratta di uno spettacolo da non perdere, decine di giovani si daranno battaglia, considerando che alcuni di loro sono appena diventati campioni del mondo”.

Bruno Perra, Presidente regionale C.O.N.I. “Il Coni Sardegna è da sempre vicino a queste iniziative che portano lustro allo sport in Sardegna e portano i grandi campioni a casa nostra. Siamo orgogliosi che alcuni di questi grandi campioni siano nostri conterranei”.

Gianni Chessa, assessore al turismo della Regione Sardegna. “Chiudiamo il 2023 con un dicembre ricco di eventi, ben quattro. I giovani che saranno impegnati con il Foil Academy International Trophy sono i campioni del futuro ma sono anche i promotori della destinazione Sardegna. Siamo orgogliosi di investire sullo sport che ci consente una grande visibilità.”

Fioremma Landucci, assessore allo sport del Comune di Cagliari. “Cagliari è sempre più internazionale e per il futuro auspico che diventi sempre più sportiva, soprattutto per quanto riguarda gli sport acquatici, con cui la città ha da sempre una grande tradizione.”

Foil Academy International Trophy

La Sardinia Sailing Cup si conclude con il Foil Academy International Trophy, nel mese di novembre era stata la volta dell’Inclusive Development Programme, che ha coinvolto atleti e coach provenienti da diverse nazioni, tutti impegnati nelle regate Hansa 303, costituendo in Sardegna un centro importante della parasailing.

Nel mese di ottobre Cagliari ha ospitato una tappa del Wing Foil Racing World Cup. La Sardinia Sailing Cup ha inserito Cagliari e la Sardegna in un ricco calendario internazionale che durante il 2023 è approdato in Thailandia, Abu Dhabi, Colombia, Porto Rico, Grecia, Svizzera e Brasile e l’Italia con la Sardegna.

Il progetto nasce grazie al lavoro tra la Federazione Italiana Vela e World Sailing, la federazione internazionale della vela. La manifestazione è promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, dal Comune di Cagliari sempre attenta e vicina alle attività del Comitato Regionale della Federazione Italiana Vela.

IL PROGRAMMA DEL GRAND FINAL

18-23 DICEMBRE CAGLIARI