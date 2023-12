Salpata sulle navi della Ignazio Messina & C.

Salpata sulle navi della Ignazio Messina & C., la “carovana” della Dakar 2024. Jolly Palladio e Jolly Titanio hanno imbarcato a Barcellona più di 800 veicoli che parteciperanno al Rally. Arrivo previsto il 14 dicembre nel porto di Yanbu, in Arabia Saudita, pronti per la gara del 5 gennaio.