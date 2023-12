Sa Die de sa Sardigna, concerto al Teatro Garau di Oristano

Domani sera a Oristano Marino De Rosas e Denise Fatma Gueye in concerto al Teatro Garau (ore 21) per Sa Die de sa Sardigna

*

Girata la boa di Natale e Santo Stefano, sarà ancora la musica a segnare gli ultimi tre appuntamenti di “ Sa Die de sa Sardigna “, il programma di concerti e spettacoli promosso a Oristano dal Comune su proposta dall’Assessorato alla Cultura, e organizzato dall’Associazione culturale Dromos con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione Oristano .



Domani sera (mercoledì 27 dicembre) riflettori e microfoni accesi alle 21 al Teatro Garau per il duo formato dal chitarrista Marino De Rosas , volto noto e di lunga esperienza sulla scena musicale sarda, e dalla cantante Denise Fatma Gueye , una delle voci più interessanti tra le ultime leve dei musicisti isolani.

“Intrinada e altre storie” è il titolo del loro concerto che si presenta come il viaggio immaginario di un uomo attraverso i sentieri della Sardegna e le rotte del Mediterraneo, in cui balli, ballate e melodie si susseguono in un crescendo di passione. La serata, con ingresso gratuito, registra già il tutto esaurito, ma è possibile contattare la segreteria di Dromos per essere inseriti in lista d’attesa al numero di telefono 0783310490, al numero Whatsapp 3348022237 e all’indirizzo di posta elettronica [email protected].