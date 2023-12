SA DIE DE SA SARDIGNA a Oristano, dal 13 al 30 dicembre 2023

Dal 13 al 30 dicembre, a Oristano, si svolgerà l’edizione natalizia ricca di eventi per “Sa Die De Sa Sardigna”.

Tra i protagonisti le cantanti Elena Ledda, Franca Masu, Simonetta Soro e Denise Fatma Gueye,

il violoncellista olandese Ernst Reijseger con il Cuncordu e Tenore de Orosei,

il sassofonista Enzo Favata, i bandoneonisti Daniele Di Bonaventura e Fausto Beccalossi,

il chitarrista Marino De Rosas e la compagnia Teatro Tragodia.

*

Ernst Reijseger con il Cuncordu e Tenore de Orosei, il sassofonista Enzo Favata, il bandoneonista Daniele Di Bonaventura,

da “Sa Scomuniga de Predi Antiogu”, uno dei testi più conosciuti della tradizione letteraria campidanese: è la storia di un prete derubato che lancia sull’intero paese di Masullas un anatema tanto terribile da muovere al riso e tanto comico da mettere paura. Il testo è stato mandato a memoria da generazioni intere di sardi di ogni ceto e condizione, trasposto in uno spassoso spettacolo ricco di preziosi riferimenti storici e linguistici.

Sabato 23

spiega il Sindacoaggiunge l’Assessore alla Cultura. Una dedica non casuale né convenzionale alla leggendaria sovrana, perché, come scrive nelle sue note di presentazione Chiara Schirru,A inaugurare il cartellone,, sarà la compagniacon uno spettacolo perfettamente in tema con la manifestazione,“, in scena alleal: un’opera che pone l’accento sui diversi ruoli di Eleonora D’Arborea, quelli che la giudicessa assunse nel corso della sua vita: da madre amorosa e attenta, a regina risoluta e dal polso fermo, statista, moglie, guerriera, stratega. Unteatrale che affonda le sue radici nella psicologia di una grande donna scomparsa forse a causa della peste che gli Aragonesi portarono in Sardegna, unica arma possibile per annientare la caparbietà di un popolo orgoglioso, guidato da una grande sovrana. In scena, con le musiche die la voce narrante disu testo e regia di.Secondo appuntamento, sempre alleprotagonista il rodato duo composto da, sotto i riflettori conSi tratta di un’opera trattaSi respirerà forte l’aria del Natale,, nella, cheaccoglie fra le sue navate, un originale viaggio poetico nel quale le cantantisi offrono al pubblico con la singolare forza espressiva delle voci in un emozionante concerto dove note e versi si avvicendano e si intrecciano per raccontare la straordinaria ricchezza del canto sacro in Sardegna e nel Mediterraneo. Un lavoro di grande intensità dove l’antico e il nuovo si fondono in continuazione nelle versatili e potenti voci delle cantanti, accompagnate daalla mandola,alla chitarra eal basso.l’antivigilia di Natale vedrà sul palco delun’altra voce, quella della cantante algherese, in trio conall’accordeon ealla chitarra. “Sentimento” è il titolo del progetto che presenterà a Oristano, un “diario sonoro” capace di rivelare i sentimenti, le sensazioni, le esperienze più intime e profonde del nostro vivere. Per Franca Masu la voce diviene un’archeologia esistenziale, una necessità, canto dell’anima e del cuore: parte da ottave basse e profonde come se andasse a pescare i coralli in cui i vissuti si sono magnificamente rappresi, per poi risalire altissima con il suo prezioso carico per restituirlo al vento, alla luce, al sole, alla calda fluidità avvolgente delle cose vive.

Gli appuntamenti diproseguirannoancora sul palco delluci e amplificatori si accenderanno per il duo composto dal chitarristae dalla cantante, in scena con il progetto “: il viaggio immaginario di un uomo attraverso i sentieri della Sardegna e le rotte del Mediterraneo, in cui balli, ballate e melodie si susseguono in un crescendo di passione, intrecciandosi con una delle voci più interessanti tra le ultime leve dei musicisti sardi e che si sta affermando, oltre che come solista, anche per le numerose e trasversali collaborazioni.

La chiesa di Santa Chiara farà da cornice, giovedì 28 dicembre, al concerto “The Face of God”, che vedrà il violoncellista olandese Ernst Reijseger condividere la scena con il Cuncordu e Tenore de Orosei. Il programma comprende brani del repertorio sacro della tradizione sarda e musiche che il violoncellista olandese ha composto come colonna sonora per alcuni film diretti dal celebre regista Werner Herzog. Da un lato il virtuosismo di Reijseger, dunque, che sorprende per la raffinata e originale tecnica e la capacità di trasformare in poesia anche la sperimentazione sonora, dall’altro il virtuosismo armonico del canto tradizionale sardo dei Cuncordu e Tenore de Orosei: i contrasti espressivi tra jazz d’avanguardia e musica sacra di origine etnica promettono di sprigionare un fascino arcano e conturbante.