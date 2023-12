“Puntodivista Filmfestival”, Alla 16esima Edizione Stravince Il Film Spagnolo “Actos Por Partes”

Il premio per la miglior regia è andato all’inglese Philip Dunn per “The Stupid Boy“: “Un film che si fa apprezzare per la struttura in bilico, durante tutta la narrazione, tra ciò che sembra e ciò che sta accadendo realmente. Metafora ben riuscita su come liberarsi dai ruoli predefiniti, spesso imposti, per riprendersi in mano la propria vita e il proprio destino. La regia sfrutta al meglio questo dualismo contribuendo in modo determinante a mantenere sempre viva l’attenzione dello spettatore, avvalendosi della credibile interpretazione degli attori”.