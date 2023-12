Progetto Vivere a lungo, vivere bene. Quattro incontri in quattro centri del sud Sardegna

Dal 12 al 20 dicembre si svolgeranno quattro seminari Vivere a lungo, vivere bene nelle sedi di Assemini, Sinnai, Mara e Decimo. Attività gratuite e riservate ai soci Acli, iscrizione necessaria.



Assemini, Sinnai, Mara e Decimo: quattro incontri in quattro centri per promuovere tra gli anziani uno stile di vita attivo e consapevole. Prosegue il progetto “Vivere a lungo, vivere bene: percorsi di salute e benessere per over 60“, promosso dalla FAP (Federazione Anziani e Pensionati) delle Acli di Cagliari. Questa iniziativa è realizzata in collaborazione con le Acli Provinciali di Cagliari, ASD Blue Sardinia, Fondazione Polisolidale (per i territori di Sinnai e Maracalagonis) e finanziata dalla Fondazione di Sardegna, attraverso il bando “Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 2023“.

Si parte il 12 dicembre alle 9.30 con una giornata immersi nella serenità della fattoria didattica Is Scalas ad Assemini. Sarà un’occasione unica per gli over 60 di riconnettersi con le tradizioni rurali e la natura. Il 14 dicembre è previsto un doppio appuntamento: la mattina a Maracalagonis, a partire dalle 9.30 si terrà un laboratorio gastronomico che promette di essere un viaggio sensoriale tra i sapori e le tradizioni culinarie locali, con un occhio di riguardo alla nutrizione adatta agli over 60. Il 15 dicembre, dalle 17.30, nella sede FAP di via Aldo Moro a Decimo, è poi previsto un seminario che toccherà i temi degli aspetti emotivi, affettivi e relazionali nell’età avanzata, offrendo spunti e strumenti per navigare le sfide emotive legate all’invecchiamento. Parteciperanno Francesco Pisano, segretario FAP Acli, Giacomo Carta, presidente Acli Cagliari, Claudia Leone, psicologa e referente tecnica del progetto. L’incontro sarà replicato il 20 dicembre, alle 18 in via della Libertà a Sinnai.

Il progetto

Gli eventi si inseriscono nel quadro delle numerose iniziative del progetto “Vivere a lungo, vivere bene”, volto a promuovere la salute, il benessere e l’attivazione sociale degli anziani, con un occhio di riguardo verso la promozione di uno stile di vita sano e attivo.

Il progetto prevede una serie di azioni dedicate agli over60, dai laboratori gastronomici, creativi, alle attività a contatto con la natura, pensate per promuovere il mantenersi in forma e stimolare lo scambio tra generazioni diverse. Le attività sono realizzate da un team di esperti, tra cui psicologi specializzati nell’invecchiamento attivo, operatori del terzo settore e volontari del Servizio Civile Nazionale.

Tutte le attività del progetto sono gratuite ma per accedere è necessario essere soci Acli. Per maggiori informazioni è possibile contattare [email protected] o chiamare il numero 07043039.