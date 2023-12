“Primo corso ogliastrino sulle infezioni correlate all’assistenza”

“Primo corso ogliastrino sulle infezioni correlate all’assistenza”, Nella giornata del 6 dicembre un convegno all’hotel La Bitta di Porto Frailis che metterà a confronto numerosi esperti provenienti da tutta la Sardegna. Presenti anche diversi esponenti del mondo della sanità e della politica regionale.

Lanusei, 2 dicembre 2023 – Non solo un grande momento di incontro tra addetti ai lavori per confrontarsi sul tema delle infezioni correlate all’assistenza, ma anche un’importante occasione per veicolare un messaggio ai cittadini sull’importanza dell’igiene e sull’uso consapevole degli antibiotici. Sono questi alcuni dei principali obiettivi del “I° corso ogliastrino sulle infezioni correlate all’assistenza: dalla prevenzione alla cura delle malattie infettive” che si terrà mercoledì 6 dicembre all’hotel La Bitta di Porto Frailis (Tortolì), dalle ore 8 alle ore 13. Il simposio vedrà la partecipazione come relatori di numerosi esperti provenienti dalla Asl Ogliastra e da altre Asl della Sardegna. Il corso di formazione/convegno è rivolto in modo particolare a biologi, infermieri, assistenti sanitari e medici chirurghi.

Nelle due sessioni del meeting, saranno tanti i temi che verranno toccati: la prevenzione delle infezioni, i percorsi assistenziali, l’importanza del lavaggio delle mani, le attività del blocco chirurgico. E poi un focus su come evitare le infezioni del sito chirurgico, la complicanza delle infezioni che porta alla sepsi e la resistenza agli antibiotici nel blocco operatorio (corredata anche dalla presentazione di dati epidemiologici). Infine, ci sarà spazio anche per una parte sull’educazione alla salute e un’altra sulle implicazioni legali relative alle infezioni correlate all’assistenza.

Luigi Ferrai, responsabile scientifico del convegno e direttore del presidio ospedaliero N.S. delle Mercede di Lanusei, mette l’accento su due temi molto sentiti in questo periodo storico in campo sanitario. «Momenti come questo sono molto importanti per sensibilizzare operatori sanitari e cittadini sulle infezioni correlate all’assistenza e all’antibiotico resistenza – spiega – soprattutto il lavaggio delle mani è molto importante. Le mani sono il principale veicolo con cui trasmettiamo virus, batteri e muffe: l’attenzione alla loro pulizia, soprattutto all’interno degli ospedali, può contribuire a salvare tante vite umane».

«Un altro tema importante che affronteremo – continua Ferrai – sarà quello dell’antibiotico resistenza: in questo periodo le influenze non sono causate da batteri, ma da virus. Eppure continuano ad essere somministrati e assunti antibiotici. Questo uso indiscriminato – conclude il responsabile scientifico del convegno – produce una maggiore resistenza dei batteri, compromettendo una delle principali armi che possediamo per combatterli».

Tante le autorità presenti al convegno provenienti sia dal mondo della sanità che da quello politico. Per la Asl Ogliastra ci saranno il direttore generale, Andrea Marras, il direttore sanitario Francesco Logias e il direttore del distretto Ogliastra, Sandro Rubiu. Presente anche Attilio Murru, direttore amministrativo dell’Ares Sardegna. Tra i rappresentanti del mondo politico ci saranno l’assessore alla Sanità della Regione Sardegna, Carlo Doria, Elisa Pinna, capo di gabinetto dell’assessorato alla Sanità della Regione Sardegna, Gianfranco Mariano Lancioni, consigliere regionale e componente della commissione Sanità della Regione Sardegna, e i sindaci dei comuni di Lanusei e Tortolì, Davide Burchi e Marcello Ladu.