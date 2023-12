Ponzano (Tv): aguzzino di combattimenti per cani rivuole i suoi animali. Volontarie impaurite 

Una brutta storia. Nel 2011 i Carabinieri hanno scoperto a Spinea (Venezia) che nel capannone di proprietà di un “allevatore” venivano organizzati combattimenti tra Cani, e tra Cani e Maiali e Cinghiali.

Seguì regolare denuncia, e i Cani (sette) furono affidati a un’azienda agricola. L’allevatore, M. A., recuperò poi uno dei Cani (tutti molossoidi) e non si curò più degli altri; tanto che il Comune li trasferì in canile.

Aguzzino di combattimenti per cani rivuole i suoi animali. Volontarie impaurite

Due di loro, Frida e Freud, in condizioni peggio che precarie, furono affidati al canile Enpa di Ponzano (Treviso). Ora il losco individuo li rivuole indietro, e si è presentato già tre volte minacciando gli operatori del canile. L’ultima volta ha bloccato l’uscita con l’auto, ed ha inveito e in modo tale che gli operatori si son dovuti rivolgere ai Carabinieri sentendosi in pericolo.

I due Cani hanno già richieste di affidamento presso famiglie, e comunque non esiste che ritornino alla mercé dell’aguzzino.

Conosciamo il suo nome, e prenderemo seri provvedimenti se continuerà a minacciare e perseguitare i due poveri Animali, che solo ora cominciano a vivere una vita migliore.