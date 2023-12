Polizia di Stato – NEWS

Polizia di Stato – NEWS. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 38 anni per l’ipotesi di reato di furto con strappo.

Nella serata dello scorso lunedì, il Centro Operativo riceveva una richiesta d’aiuto da parte di una donna, vittima di uno scippo mentre si trovava nei pressi di piazza Galilei. Polizia di Stato – NEWS

Secondo quanto riferito dalla donna, dopo esser uscita da un supermercato sarebbe stata avvicinata da un uomo, di origine straniera, il quale improvvisamente le avrebbe strappato con forza dalle mani uno dei sacchetti della spesa.

Durante la sua fuga e poco prima di salire a bordo di un autobus CTM, linea 1, l’uomo avrebbe perso per strada quanto appena sottratto alla vittima.

Gli agenti della Squadra Volante, posti immediatamente alla ricerca della persona segnalata, riuscivano ad intercettare il soggetto in via Roma, pochi istanti dopo esser sceso dal mezzo di linea.

Il presunto autore dello scippo, corrispondente perfettamente con la descrizione fornita dalla vittima, veniva fermato e condotto presso gli uffici della Questura.

Il predetto, un 38enne di origine nigeriana, veniva tratto in arresto in flagranza per l’ipotesi di reato di furto con strappo e, a seguito dell’udienza di convalida tenutasi nella mattinata di ieri, il G.I.P. ha convalidato l’arresto senza applicare nessuna misura, concedendo altresì il nulla osta all’espulsione. Nello stesso pomeriggio, il predetto è stato accompagnato presso il C.P.R. di Macomer in attesa del rimpatrio.

Nella mattinata dell’11 dicembre ha assunto l’incarico di Comandante del Distaccamento Polizia Stradale di Sanluri il Vice Ispettore della Polizia di Stato Statzu Lorenzo.

Originario dell’oristanese, laureato in Servizi giuridici, va a ricoprire l’incarico di Comandante dopo tre anni e mezzo di servizio operativo nella capitale romana, dove ha avuto modo di approfondire le tematiche giuridiche inerenti alla circolazione stradale in materia di Codice della Strada, che gli ha permesso di acquisire una maggiore esperienza.

In passato lo stesso ha prestato servizio per quasi 6 anni alla Sezione Polizia Stradale di Oristano.

Durante il suo percorso lavorativo nella Polizia di Stato ha frequentato numerosi corsi e seminari, tra cui il 91° corso di specializzazione per operatore della Polizia Stradale presso il CAPS di Cesena, l’83° corso per Istruttore di Tiro e il 46° corso di Direttore di Tiro.