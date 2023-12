Oroscopo fashion 2024: ecco cosa consigliano le stelle per il nuovo anno

Il Cancro è il segno dominato dalla Luna, e per questo le sfumature brillanti del bianco e dell’argento si sposano alla perfezione con l’immagine eterea che caratterizza i nati sotto questo segno. Proprio come la superficie scintillante dell’acqua, elemento a cui appartiene il Cancro, l’argento e il bianco perla sono i colori dell’. Per questo, si possono optare per look total white, per chi vuole scegliere un mood particolarmente algido e adatto a questa stagione, oppure si può abbinare ad altre tonalità appartenenti alla famiglia dei freddi. Un esempio perfetto è il blu, il colore calmante per eccellenza: per la stagione delle feste, si può optare per un elegante abito o un caldo maglione di questo colore, da abbinare rigorosamente a dettagli in argento o perle.