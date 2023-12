Orientamento alle carriere militari: evento al Teatro Doglio di Cagliari – 13 dicembre 2023

Il Gruppo Mura è un ente di formazione attivo sul territorio sardo e nazionale da oltre 10 anni. L’obiettivo principale dell’ente è quello di divulgare ai giovani informazioni sempre aggiornate sulle opportunità di studio e di carriera. Per diffondere il più possibile la propria visione, l’ente organizza eventi pubblici e gratuiti di diversa natura. Anchesi inserisce in questo genere di progetti. L’incontro si terrà dalle 10,00 alle 13,00 dele consisterà in unadelle scuole secondarie di secondo grado della Regione Sardegna.

L’evento è patrocinato dalla Città Metropolitana di Cagliari e dal Comune di Cagliari.

Interverranno alla Tavola Rotonda esponenti del mondo militare e istituzionale che trasferiranno le loro esperienze ai ragazzi presenti in sala e in live streaming. In particolare, il Capitano di Fregata Bruno Francesco De Luca e il Tenente Colonnello Alessandro Mura, dispenseranno consigli e racconteranno le loro personali esperienze professionali, così da dare ai ragazzi un esempio e uno stimolo a quella che potrebbe essere la loro futura carriera in divisa.

L’intera mattinata sarà moderata dal Dott. Andrea Frailis, giornalista ed ex Deputato della Repubblica Italiana. Al tavolo siederanno anche la Dott.ssa Marina Adamo, Assessore alle politiche giovanili del Comune di Cagliari, il Dott. Andrea Mura, Founder del Gruppo Mura, e la Dott.ssa Francesca Secci, referente AssOrienta in Sardegna, che svolgerà una sessione di orientamento specifica per le carriere in divisa.

Durante la manifestazione sarà assegnato anche il Premio Virtus 2023 che insigne un giovane o una giovane che si sono distinti per il coraggio e le elette virtù nel corso del 2023. A ricevere questo premio sarà la diciannovenne Noemi Marangon, che nel suo primo giorno come bagnina sul litorale Sabaudo ha compiuto un intervento record, salvando dall’annegamento 5 persone contemporaneamente.

Noemi sarà premiata dal Dott. Andrea Mura con una borsa di studio che le permetterà di frequentare un corso di preparazione per diventare Ufficiale della Marina Militare. Questa opportunità si è concretizzata grazie alla partnership esistente tra il Gruppo Mura e la scuola di formazione Nissolino Corsi, che ha aderito all’iniziativa, rilasciando la borsa di studio.

L’intera mattinata potrà essere un’opportunità per tutti quei giovani che sognano di indossare la divisa o che vorrebbero conoscere meglio le possibilità di studio e carriera offerte dalle Forze Armate e dalle Forze di Polizia.