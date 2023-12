Online il nuovo sito internet della Asl di Sassari

Sassari, 08 dicembre 2023 – Il sito della Asl n. 1 di Sassari si rinnova con una veste grafica riprogettata per accogliere i contenuti in modo più semplice e organico e soprattutto per rispondere alle necessità dei cittadini di accedere più facilmente alle notizie, ai servizi e alle strutture che riguardano l’Azienda Sanitaria, anche da smartphone.

“Uno strumento in continuo divenire che verrà costantemente aggiornato e che, anche attraverso le segnalazioni della popolazione e dei nostri dipendenti, potrà esser migliorato, in un’ottica di maggiore trasparenza e partecipazione attiva della popolazione, primo fruitore dei servizi sanitari offerti dalla nostra Azienda. Il nuovo sito sarà la più importante interfaccia tra la Asl, la Sanità pubblica del Nord Sardegna e le persone”, spiega il Direttore generale della asl di Sassari, Flavio Sensi.

Il processo di aggiornamento e sviluppo del nuovo sito

Il processo di aggiornamento e sviluppo del nuovo sito della Asl n. 1, completamente riprogettato nell’architettura, nei contenuti e nella grafica, in un’ottica di piena accessibilità e usabilità, e’ stato studiato seguendo le principali indicazioni contenute nelle Linee Guida AgID e nel Manuale operativo di Design AgID, l’Agenzia per l’Italia digitale, con un approccio incentrato sulla fruibilità dei servizi e trasparenza delle informazioni ed una particolare attenzione orientata al cittadini ed ai suoi bisogni.

La realizzazione del nuovo sito si inserisce in un macroambito di intervento ICT che in questi mesi ha visto una serie di azioni congiunte da parte della Regione, SardegnaIT e Asl, che puntavano ad omogeneizzare l’architettura dell’informazione: in questo processo, all’interno del Gruppo di lavoro regionale per il Servizio Gestione Progetti Sanità (che riunisce tutte la Asl dell’Isola, Ares e Regione) la Asl di Sassari e’ stata individuate quale Asl Pilota regionale per lo sviluppo e aggiornamento del sito.

Un anno di intenso lavoro che ha visto impegnata l’Area Comunicazione, afferente alla Sc Affari generali, comunicazione e legali della Asl di Sassari, e la società in House SardegnaIt, nella realizzazione del “Progetto Asl Sassari” e che in queste ore ha visto la luce con la messa on line del nuovo portale.

Le novità

Tante le novità: un accesso diretto ai Servizi per il cittadino, ai Servizi sanitari territoriali, ai Servizi Ospedalieri e alle Strutture Sanitarie ad essi collegate, la suddivisione per Distretti e la possibilità di contattare rapidamente una Struttura o un Ufficio grazie all’interattività dei numeri di telefono e degli indirizzi email presenti nelle pagine web.