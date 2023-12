Nuovo segretario regionale per la Ugl Salute Liguria

La UGL Salute Liguria ha il suo nuovo segretario regionale. È Patrizia Napoleone, già alla guida della segreteria provinciale di Genova. “La nomina a responsabile della Liguria – ha commentato – è un impegno che assumo con orgoglio e tanto entusiasmo. È un momento difficile per la sanità territoriale e nazionale e sono convinta che il nostro ruolo, a tutela della dignità e dei diritti degli operatori, sia un compito determinante perché si possa tornare ad erogare un’assistenza di qualità a tutti i cittadini”. A Patrizia Napoleone arriva il messaggio di sprone del segretario nazionale della UGL Salute. “Ho avuto modo – dice Gianluca Giuliano – di apprezzare le sue enormi qualità umane, professionali e nell’ambito sindacale. Sono convinto che ampliare la sua responsabilità ad un territorio come quello dell’intera Liguria ci darà la forza per crescere e consolidarci. A Patrizia, che avrà modo ci costruire accanto a sé una squadra solida, va il mio augurio di buon lavoro e quello di tutta la Federazione”.