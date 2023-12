Nota Sogaer sui recenti articoli di stampa

Si apprende dalla stampa che dal Presidente della Confcommercio Sud Sardegna viene denunciata una reiterata inerzia di SOGAER nel sollecitare i vettori aerei al versamento alla stessa SOGAER delle somme costituenti l’addizionale comunale, trattenuta con l’incameramento del prezzo del volo.

La notizia viene ripresa nella data di ieri.

Nota Sogaer

I vertici Sogaer evidenziano che il tema era noto e che la Società ha periodicamente formulato ai vettori aerei diffide finalizzate a chiedere il pagamento di quanto trattenuto e non versato per il predetto titolo. Ciò è avvenuto a partire dalla data della formazione del credito risalente al 2014.

Piuttosto, vi è da chiedersi per quale motivo il Presidente Confcommercio Sud Sardegna Alberto Bertolotti non abbia adottato alcuna iniziativa a riguardo in tutti gli anni in cui ha fatto parte del consiglio di amministrazione della Società.

Se, nell’esercizio delle sue funzioni, ha letto i bilanci e le relative note integrative che ha sempre approvato senza riserve, non gli sarà certo sfuggita la chiara indicazione di tali poste e il richiamo alle attività svolte dalla Società.

Per altre notizie simili clicca qui: SOAGER approva il bilancio ’22 e rinnova le cariche sociali