Natale nei beni FAI 2023

Il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS custodisce innumerevoli storie da narrare e invita il pubblico a scoprirle durante le festività, nei suoi Beni addobbati a festa, con proposte speciali di visite, iniziative, allestimenti e attività per grandi e bambini. Dal tradizionale mercatino al Castello di Avio a Sabbionara di Avio (TN), unico nel suo genere perché organizzato tra le mura di un maniero medievale, al corso di scrittura amanuense all’Abbazia di Santa Maria di Cerrate a Lecce, per imparare a vergare un biglietto di auguri originale, fino al concerto di musica a cappella al Bosco di San Francesco ad Assisi (PG); dalle curiosità sul modo di trascorrere il Natale nel millenario Castello di Masino a Caravino (TO) al “viaggio” nel Cristianesimo antico attraverso le immagini sacre presso il Monastero di Torba a Gornate Olona (VA), fino alla suggestiva Messa della Vigilia all’Abbazia di San Fruttuoso, Camogli (GE). E ancora, il presepe contadino al Giardino della Kolymbethra nella Valle dei Templi (AG), realizzato con il fogliame di asparago, arance, mandarini e limoni, la Natività secondo la nota artista Maria Lai alle Saline Conti Vecchi ad Assemini (CA), il presepe napoletano donato al FAI per Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno (VA) dai maestri eredi di una storica bottega di via San Gregorio Armeno e la passeggiata tra i Sassi di Matera, un “presepe naturale”. Sono solo alcune delle storie che il FAI vuole raccontare e che, per sua missione, conserva, valorizza e tramanda affinché diventino un patrimonio fruibile per sempre e per tutti.

I visitatori, inoltre, potranno curiosare nei Negozi della Fondazione lasciandosi ispirare per gli acquisti natalizi. Tra le proposte regalo una accurata selezione di libri, prodotti gastronomici realizzati con le materie prime provenienti dai Beni FAI, come le marmellate di agrumi antichi del Giardino della Kolymbethra, l’olio extravergine di oliva dagli ulivi secolari della Baia di Ieranto e il sale integrale delle Saline Conti Vecchi. Doni esclusivi, originali e “di valore”, anche perché l’acquisto va a sostegno della missione del FAI per la tutela e la valorizzazione del suo straordinario patrimonio d’arte e natura. Gli Iscritti FAI avranno l’opportunità di usufruire del 10% di sconto su tutti i prodotti in vendita.

