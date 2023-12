Natale 2023: online gli auguri del vescovo Gugliemo Borghetti

Natale 2023 : online gli auguri del vescovo della Diocesi Albenga-Imperia Gugliemo Borghetti.

“Il Natale è la festa dei nuovi inizi perché nella storia entra il Signore stesso”

Di seguito il messaggio augurale che monsignor Guglielmo Borghetti,vescovo della Diocesi Albenga-Imperia, ha rilasciato ai giornalisti :

“Il futuro pieno di speranza, per noi credenti, ha il nome di Gesù

Cristo. Il Natale è la festa dei nuovi inizi, perché nella storia

entra il Signore stesso, Dio che nasce bambino da una donna e viene

deposto in una mangiatoia. Entra nella semplicità e nell’umiltà e

mostra a tutti una strada che permette percorsi nuovi e inediti. Chi

accoglie e segue quel bimbo che si farà uomo nel corso del tempo e

donerà la sua vita in riscatto dell’umanità per liberarla dal peccato

e dal male, per riaprire le porte del paradiso, diventa un attivatore

di novità, un promotore di pace e di serenità”.

“Il Natale è la festa dei nuovi inizi e noi ne abbiamo sempre

nostalgia. La nascita di un bambino risveglia sempre la nostalgia di

una vita che comincia, di un nuovo inizio. Davanti al presepe che

allestiamo nelle nostre case e nelle nostre chiese, riconoscendo in

quel bambino di Betlemme di volto dell’eterno Dio che si fa uno di noi

e percorre le nostre strade senza lasciarci più, restando con noi fino

alla fine del mondo, accogliendolo e seguendolo, ciascuno di noi

troverà la strada per diventare un costruttore di pace”.