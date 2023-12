Muravera, le letterine dei bambini della scuola dell’infanzia, indirizzate a babbo natale, spedite dall’ufficio postale del paese

Cagliari, 15 dicembre 2023 – Una giornata particolare, quella vissuta oggi nell’ufficio postale di via Europa a Muravera. Nel corso dell’odierna mattinata, infatti, i bambini della scuola dell’infanzia, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno spedito dalla sede di Poste Italiane della cittadina della speciale letterina indirizzata a Santa Klaus, diretta a Rovaniemi.

I piccoli hanno affidato le loro speciali missive al personale di Poste Italiane che, come nel caso di altre decine di migliaia provenienti da tutta la Sardegna, provvederà a recapitarla allo speciale e barbuto destinatario.

“È sempre un piacere ricevere la visita dei bambini nel nostro ufficio – commentano gli operatori applicati nella sede – e vedere i loro volti allegri nel momento ci affidano le loro letterine, cariche di sogni e desideri. È sempre un momento speciale dell’anno, pieno di gioia e carico di suggestione. La consegna della letterina ai nostri sportelli – aggiungono gli operatori – ha un grandissimo significato per i bambini, che vedono in noi un tramite verso Santa Klaus, destinatario delle loro speciali richieste: un ruolo non da poco, da svolgere con attenzione!”

Nell’isola, in pochi giorni, in Sardegna, gli addetti al recapito hanno intercettato letterine spedite dai 441 uffici postali presenti sul territorio e dalle numerose cassette rosse di impostazione collocate in tutta la regione.

Le “speciali missive” contengono, come ogni anno, tante richieste, molto variegate, di doni grandi e piccoli: dai droni alle consolle giochi di ultima generazione, passando per i monopattini, le immancabili bambole nelle varianti più recenti, sino ad arrivare alle scarpe da calcio e alle tute da basket, per chiudere con le carte da gioco. Ai lunghi elenchi di giocattoli, dai bambini arrivano spesso anche richieste con riferimenti a temi di più ampio respiro e messaggi di speranza, come la fine del conflitto tra Israele e Palestina e tra Russia e Ucraina e la pace nel mondo, oltre a un pensiero rivolto ai coetanei che hanno meno fortuna.