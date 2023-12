Mogoro, un nuovo pediatra al poliambulatorio

ORISTANO, 22 DICEMBRE 2023 – La direzione generale della Asl 5, la direzione del distretto di Ales-Terralba e l’ufficio integrazione ospedale-territorio, poiché il bando di sostituzione della dottoressa Miriam Concas a tutt’oggi è andato deserto, ovvero non si è presentato nessun pediatra, informano che il pediatra del Consultorio familiare del distretto di Ales-Terralba visiterà i piccoli pazienti sprovvisti di pediatra di libera scelta dell’ambito 7, formato dai paesi di Gonnoscodina, Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Pompu, Simala e Siris presso il poliambulatorio di Mogoro.

L’ambulatorio sarà aperto dal 2 gennaio 2024 il martedì e giovedì mattina dalle 8,30 alle 11 per le visite per l’accrescimento su prenotazione al numero 0783/9111521, mentre dalle 11,30 alle 13,30 le visite per patologia senza appuntamento e secondo l’ordine d’arrivo.

Non trattandosi di pediatra di libera scelta, non sarà necessario recarsi presso gli uffici della Asl per l’iscrizione dei piccoli.