Manifestazione Io Valgo 2023 – “La Societa’ Che Vorrei” Per I Diritti Delle Persone Con Disabilita

Martedi 12 dicembre a partire dalle ore 9.30 a Sorso in p.zza Garibaldi, 1 la cooperativa sociale San Damiano promuove un’iniziativa per mettere al centro i diritti delle persone con disabilità. La manifestazione coinvolgerà diverse associazioni e realtà del territorio compreso le scuole dell’Istituto Comprensivo di Sorso.

IO VALGO 2023 è ormai un appuntamento che si rinnova da diversi anni ed è un evento che raccoglie il frutto di un impegno costante nel territorio che da oltre 20° anni caratterizza la cooperativa sociale San Damiano e le sue relazione con le altre realtà del territorio nel lavoro per e con le persone con disabilità. Oltre a diverse testimonianze vi saranno attività di carattere ludico espressivo e teatrale che animeranno la mattinata e il coinvolgimento dei partecipanti in un’ottica inclusiva. Ogni intervento sarà scandito dalla lettura di un articolo della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

A conclusione dei vari interventi, prima del saluto da parte delle autorità presenti, si terrà un momento importante che è la costituzione di un tavolo di rete denominato “Insieme per l’inclusione” che vede coinvolti, come primi firmatari, l’Istituto Comprensivo di Sorso, la Confcooperative Sassari-Olbia, l’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII, l’Ass. Culturale La Volpe Bianca e l’APS Fabbri arte aiuto all’Asinara. Oltre ai firmatari, il tavolo di rete usufruisce della preziosa collaborazione del prof. Filippo Dettori professore di didattica generale e pedagogia speciale dell’Università degli studi di Sassari e del Centro Studi ABC Italia. Si tratta di una iniziativa originale, che parte dal basso e coinvolge enti di diversa natura, uniti nell’intento di lavorare insieme per favorire, promuovere, incoraggiare processi inclusivi delle persone con disabilità nel territorio, favorendo una reale valorizzazione delle persone con disabilità non disgiunto dal benessere di un territorio e di una comunità. Una società attenta ai bisogni dei più fragili è indubbiamente una società più matura ed efficace.

“Ognuno vale per gli altri, nonostante la fragilità, in quanto costruttore di vita, destinatario di una missione unica e insostituibile, cittadino attivo e protagonista della storia”

Don Oreste Benzi Fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII