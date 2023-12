L’undicesima edizione di Miss Europe continental

L’undicesima edizione di Miss Europe continental , che ha già incoronato la regina della edizione Europea, ha poi incoronato altre regine di bellezza nel corso delle edizioni internazionali : sono state acclamate e apprezzate dalla giuria cinque bellissime ragazze. Il 17 novembre la fascia di World Edition è andata a Stella Zilberberg dalla California, mentre il 20 novembre a festeggiare con quella di Global Edition è stata Naomie Afumambale Muteba dal Congo. L’International Edition, svolta il 23 novembre, ha visto primeggiare Camila Fernanda Santander Vargas dal Cile, così come il 26 novembre a spuntarla, nella Planet Edition, è stata Kathryn Gharibyan dall’Armenia. Infine, l’ultima a festeggiare, lo scorso 29 ottobre, è stata Ava Gui Ling Yen da Singapore, vincitrice della Multinational Edition.

Le ultime cinque tappe delle ‘olimpiadi della bellezza’ ideate da Alberto Cerqua hanno avuto come location il Teatro Sant’Aniello di Castel Volturno e la conduzione di Marco Senise, mentre la finale di Miss Europe Continental – che ha dato il via a tutto il concorso – si è svolta alla Mostra D’Oltremare di Napoli. Molto affollato da media e ospiti anche il red carpet di Castelvolturno , tra gli ospiti vanno citati Gianluca Benincasa Col suo libro direttamente dalla scorsa edizione del Grande Fratello e il cantante RyMa.

Un grazie speciale agli sponsor ufficiali: L’Orafo Mediterraneo, Ivoryone, Curly’s Way, Oliver Weber.

Foto di Vincenzo Burrone