Il vivaio della Dance Dream continua a sfornare talenti

Mentre si celebrano i successi nazionali di Camilla Tappi ed Alice Borghetti, la scuola di danza di Cesenatico brinda alle borse di studio di Anita Buda e Margherita Baldazzi. Con vista su New York.

E’ il “ricambio generazionale” il segreto di un’accademia di danza che, ogni anno, deve saper sfornare allievi più o meno talentuosi. Proprio come la Dance Dream di Cesenatico che – mentre brinda con orgoglio ai successi nazionali di Camilla Tappi (“Chicago”) e Alice Borghetti (“Saranno Famosi”) – le scorse settimane, sul prestigioso palcoscenico degli “MTS” di Milano (Musical the School), ha messo in vetrina proprio le sue allieve più promettenti, ovvero Anita Buda e Margherita Baldazzi.

Nello stage milanese, Margherita ha vinto la borsa di studio al 30% per il 13° “MTS” Meeting dall’11 al 13 febbraio, mentre Anita ha vinto la stessa borsa di studio ma all’80%. Inoltre, Anita – sempre nell’ambito degli “MTS” (Musical the School) – si è portata a casa anche una borsa di studio (al 100%) in danza classica con i docenti del centro studio danza newyorkese Capezio Peridance School (21 gennaio 2024). Si tratta di un’occasione molto importante perché, durante lo stage, verranno effettuate alcune audizioni che assegneranno delle borse di studio per partecipare ad uno stage estivo proprio a New York, capitale mondiale del musical.

“Queste borse di studio – spiega l’insegnante Federica Esposito – rappresentano la consacrazione dell’ottimo lavoro che stiamo portando avanti alla Dance Dream. I riconoscimenti di Milano, così come quelli che abbiamo ottenuto in altri contesti, ci confermano che, sul piano della formazione tecnica, stiamo andando nella giusta direzione. Il tutto a vantaggio dei nostri allievi che, grazie ad una preparazione solida, possono confrontarsi nei palcoscenici più impegnativi, cogliendo le opportunità più preziose”.