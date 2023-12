Il Sindaco Sanna nelle scuole della città per gli auguri di Buon Natale

Un tour negli asili nido e nelle scuole d’infanzia e primarie per condividere un momento di festa alla vigilia delle feste di Natale. Anche quest’anno il Sindaco Massimiliano Sanna ha incontrato studenti e insegnanti per porgere a tutti gli auguri di Buon Natale.

“È stata una bella occasione per far sentire ai bambini delle nostre scuole la presenza dell’istituzione comunale – spiega il Sindaco Sanna -. È importantissimo che le giovani generazioni sentano la presenza delle istituzioni e soprattutto di quella più vicina ai cittadini: il Comune. Il Natale ci offre l’occasione per conoscerci e, grazie anche alla disponibilità dei dirigenti e degli insegnanti, per scambiarci gli auguri. In un clima di grande festa ed allegria è stato molto bello poterci fermare a parlare con i bambini delle nostre scuole dei problemi della città, del ruolo delle istituzioni, del loro futuro”.

Ad ogni bambino è stato donato un piccolo pensiero gentilmente offerto dall’Amministrazione comunale e dalla società Serenissima che cura il servizio mensa.