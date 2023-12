Il Natale 2023 è una festa unica, diversa e ricca di significati per Jolanda Skubin.

Oggi, signora Jolanda ha compiuto 100 anni circondata dall'affetto della famiglia.

Il Sindaco Massimiliano Sanna ha voluto testimoniarle di persona l’affetto della città, porgendole gli auguri e consegnandole una targa commemorativa di questo giorno particolare.

Nata a CastelDobra (Gorizia), allora italiana ma ora territorio sloveno, il 23 dicembre 1923, Jolanda Skubin è cresciuta in una famiglia numerosa con cui ha condiviso i momenti difficili e tristi della 2^ Guerra mondiale.

Nel 1957 si trasferisce in Sardegna per quella che allora sembrava una grande avventura verso un’isola allora poco conosciuta. Con la primogenita Mirella, segue il marito Lucedio Munini, allora responsabile per la ditta di Trieste che aveva l’appalto del’ servizio di nettezza urbana, per il Comune di Oristano.

In città non conosce nessuno ed è intimorita dal “nuovo” che la circonda, ma grazie ad un vicinato accogliente ed affettuoso, si fa presto nuove amiche e soprattutto dopo la nascita del secondo figlio, Redy, condividerà con tutte loro gioie e dolori… sportivi, degli adolescenti del quartiere di San Martino.

Nella sua lunga vita si è dedicata con amore e impegno alla famiglia e negli ultimi anni soprattutto ai 3 nipoti per i quali, oggi, “Nonna Jole” è un importante punto di riferimento.

A lei, da parte dell’Istituzione comunale e di tutta la Città i più cari auguri.