I Crazy Party si raccontano

I Crazy Party si raccontano in occasione di Inside My Mind, l’ultimo pezzo della band cagliaritana uscito il 9 Dicembre.

La band è proveniente da Cagliari e si esibisce in inglese. I Crazy Party si raccontano:

Sono il risultato della fusione artistica di 5 musicisti, uniti dall’amore per la musica rock degli anni ’70 e ’80. La banda è composta da:

Luca Piras (voce), Federico Pilia (chitarra solista), Alessandro Ledda (Basso), Giorgio Marras (Chitarra ritmica) e Sara Pintus (batteria).

Il sound dei Crazy Party e il mix delle diverse influenze di ciascun membro, spaziando dai Queen, Whitesnake, AC/DC, Deep Purple agli Skid Row.

Abbiamo intervistato la band, in occasione del loro ultimo singolo: Inside My Mind, uscito il 9 Dicembre.

Apri questo link per ascoltare il brano: https://open.spotify.com/intl-it/track/1TxeCsxjdMLfu0KIcUuPXF?si=613e3f5f2cf0445b

– Allora ragazzi, rompiamo il ghiaccio. Quando siete nati e perchè?

Il progetto nasce nel 2021 da una costola di un progetto benefico chiamato Stars Of Steel, un progetto che unisce 30 musicisti del panorama musicale sardo nato nel periodo post pandemia per aiutare prima i locali in difficoltà per i lockdown e successivamente per altre associazioni benefiche e di volontariato, avevamo l’esigenza di far uscire un singolo sotto il nome di Stars of Steel ma infine abbiamo optato per la creazione di una band vera e propria dal nome Crazy Party preso dal titolo del primo singolo intitolato Crazy Party in Town e vista in particolare l’affinità che vi era in particolare tra noi 5.

– Che genere vi rappresenta meglio? Qual è il vostro?

Sicuramente noi siamo puro Hard Rock, con influenze che toccano il Glam Metal e Hair Metal anni 80.

– Diteci cosa vi ispira, perchè proprio questo genere?

Dopo la pandemia, cercavamo qualcosa che potesse far dimenticare almeno per 2 ore di concerto i problemi scaturiti da quest’ultimo periodo, pertanto abbiamo cercato di riprodurre in musica divertimento e spensieratezza, che solo la musica Hard Rock e metal degli anni 80 avevano. Ci siamo voluti lasciare alle spalle tutte quell’ alone triste e a volte malinconico della musica prodotta dagli anni 2000 a oggi, infatti il nostro moto è: Let the Party Begin on this Crazy Night.

– Scendiamo nel vivo. Di cosa parlano i vostri testi?

Partiamo da Crazy Party in town, il nostro primo singolo, dove il protagonista viaggia in moto con la testa piena di pensieri negativi, ad un certo punto si ferma in un bar e vuole dimenticare almeno per quella sera i suoi problemi. Inizia a bere, ma a un certo punto il locale viene messo a soqquadro da un gruppo di motociclisti che trasformano una normale sera in una festa pazza. Dopo aver scritto questa canzone abbiamo avuto l’ispirazione di creare una storia che unisse i brani; infatti nel secondo brano, il protagonista si invaghisce di una delle ragazze della festa e passano una notte indimenticabile, il titolo appunto della canzone è She Calls Me. Nel terzo brano ci immaginiamo i due che decidono di scappare dalla città per cambiare vita e iniziano un viaggio nella notte illuminata dalla luna verso una “loro” terra promessa. Nel quarto singolo, Love will scream, raggiungono la loro meta, il loro viaggio sembra giunto a destinazione, nel quinto singolo, Inside My Mind, i due iniziano veramente a conoscersi, raccontarsi e comprendere chi sono realmente nel bene e nel male.

– I vostri obiettivi? I vostri attuali successi?

Successi è un parolone, ma possiamo dire dalle preferenze di chi ci ascolta che Crazy Party in Town e Love will scream al momento sono le più gettonate, Crazy Party in Town in particolare è stata utilizzata come sigla iniziale del primo episodio della trasmissione di Floris e NU, chiamata Ovunque Sardi andata in onda su Videolina, i nostri obiettivi sono prima di tutto terminare la registrazione del disco per cui prevediamo l’uscita ad Aprile/Maggio 2024, usciranno ancora altri due singoli oltre i 5 già pubblicati e l’album sarà composto in toale da 10 brani quindi, chi vorrà conoscere la fine della storia dovrà acquistare l’album contenente gli altri 3 brani che concluderanno il viaggio dei 2 protagonisti. Vorremmo inoltre segnalare che il nostro ultimo singolo, Inside My Mind, ha raggiunto i 10.000 streaming, spaccando ogni record precedente!

– E diteci, dove possiamo ascoltarvi e seguirvi?

Potete trovarci su questi siti:

Facebook: https://www.facebook.com/crazypartyofficialband

Instagram: https://www.instagram.com/crazypartyofficialband

YouTube: https://www.youtube.com/crazypartyofficialband

Spotify: https://open.spotify.com/artist/crazypartyofficialband

Bandcamp: https://crazyparty.bandcamp.com

Soundcloud: https://soundcloud.com/crazypartyofficialband

– Cosa volete comunicare con la vostra musica e a chi vi rivolgete?

Vogliamo essere fruibili per chiunque. La nostra musica è aperta a tutte le categorie, attualmente ci ascoltano diverse fasce di età, dai bambini ai più sfegatati rockers e non solo, ed è proprio quello che volevamo.

– Quali band vi hanno ispirato?

Mhm, è difficile menzionarle tutte, ma sicuramente possiamo dirvi: Queen, ACDC, Whitesnake, Deep Purple, Led Zeppelin , Bon jovi, Motley Crue passando per i Def Leppard.

– Parlateci del nostro nuovo brano, di cosa parla? Genere? Cosa vuole comunicare? Chi l’ha scritto?

Come dicevamo prima, Inside My Mind è legato agli altri 4 singoli, in questo capitolo i due fuggiaschi iniziano a conoscersi e a portar fuori anche i loro lati più nascosti che come nelle migliori storie romanzate chi scappa e soprattutto, di notte, ha sempre qualcosa da nascondere. Normalmente alla composizione della musica partecipiamo tutti con varie proposte e ispirazioni, mentre del testo se ne occupa Luca Piras con il grande supporto di Stefano Cogoni fan e amico nonchè insegnante di Inglese.

Potete seguire i Crazy Party su Instagram: https://www.instagram.com/crazy_party_official_band/

I Crazy Party sono un valore aggiunto alla scena artistica isolana e non solo. una band tutta da scoprire. Sentiremo parlare tanto di loro?

Assolutamente sì!

Articolo di Michael Bonannini