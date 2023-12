Hayllin Zed feat. Rayden presentano il nuovo singolo “Hashtag”

HAYLLIN ZED pubblica, su tutte le piattaforme digitali, da venerdì 1 dicembre, “HASHTAG (Il coraggio)”, il suo nuovo singolo, distribuito da Platino (licensed by Believe).

Dopo la pubblicazione delle ultime release “Anche Se (L’amore)” e “Tutto Può Cambiare” (La leggerezza)”, la cantautrice torinese presenta un nuovo inedito featuring Rayden (One Mic) che rappresenta il terzo estratto del suo EP di esordio, “Virtues Vol.1”, previsto in uscita prossimamente.

“HASHTAG (Il coraggio)” è un brano che fonde lo stile pop e autorale della vocalità e della poetica della promettente cantautrice, l’attitudine urban e la tecnica magistrale delle liriche di Rayden (Onemic) e la sperimentazione di sound di Luca Vicini alias Vicio (Subsonica).

La trascinante produzione è il perfetto paesaggio sonoro per l’alternanza tra le linee vocali catchy di HAYLLIN ZED e il flow inconfondibile del liricista. Il risultato è un brano di ampio respiro che miscela, armoniosamente, influenze di differenti generi musicali.

“HASHTAG (Il coraggio)” è, così, una release dal ritmo trascinante che fonde armoniosamente differenti generi e influenze senza rinunciare a trasmettere un messaggio positivo di consapevolezza.

Il mix del brano è stato realizzato da Luca Vicini presso il Punto V Studio, il master è a cura di Giovanni Versari, mentre l’artwork è ad opera di Era Vento.

CREDITS

Artista: Hayllin Zed

Featuring: Rayden

Titolo: Hashtag (Il coraggio)

Produzione: Luca Vicini

Mix: Luca Vicini

Master: Giovanni Versari

Registrato presso: Punto V Studio

Artwork: Era Vento

BIO HAYLLIN ZED – Hayllin Zed è un progetto nato in Italia nel 2018. Le prime pubblicazioni sono dei brani in lingua inglese, tra cui ricordiamo: “You Don’t Wanna”, pubblicato nel 2019 insieme al videoclip ufficiale su YouTube nel 2019 e “Tread On My Soul”, prodotto da Luca Vicini (Subsonica) e pubblicato lo scorso dicembre. Nel 2023 il progetto si evolve in una nuova forma: l’autrice modifica lo pseudonimo da Hellyn Zed ad Hayllin Zed per affrontare un nuovo capitolo del suo percorso artistico, in lingua italiana, di cui il nuovo EP previsto in uscita prossimamente, “Virtues Vol.1”, è il primo importante tassello.